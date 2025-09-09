La rettrice di UniMe Giovanna Spatari nella Fondazione Omri

La missione della Fondazione è quella di promuovere, attraverso l’etica del merito, la responsabilità pubblica e il sapere scientifico, il benessere delle future generazioni

La Fondazione Omri prosegue il proprio percorso di consolidamento e crescita, rafforzando l’assetto scientifico e istituzionale attraverso l’adesione di figure di elevato profilo accademico, protagoniste della ricerca e della governance universitaria in Italia. In tale quadro si colloca l’ingresso nella Fondazione della professoressa Giovanna Spatari, rettrice dell’Università degli Studi di Messina, il cui contributo si unisce a quello di numerosi docenti universitari italiani che condividono la missione fondativa dell’Omri: promuovere, attraverso l’etica del merito, la responsabilità pubblica e il sapere scientifico, il benessere delle future generazioni.

Tra i membri di riferimento tra gli organismi della Fondazione figurano: il professor Paolo Mancarella, già rettore dell’Università di Pisa, attualmentepresidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Omri; il professor Pietro Pietrini, professore ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, docente presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca (di cui è stato anche rettore) e presidente del Comitato consuntivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere individuale e collettivo; il professor Fabio Beltram, già Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, componente del Comitato scientifico della Fondazione.

A queste personalità si affianca una rete interdisciplinare composta da centinaia di accademici e ricercatori provenienti da numerosi atenei italiani, impegnati nella valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e nella promozione dell’impegno civico, scientifico e istituzionale.

La professoressa Spatari, medico e accademica, è la prima donna alla guida dell’Università di Messina, ateneo in cui ha compiuto l’intero percorso formativo e professionale. Specialista in Ematologia e in Medicina del Lavoro, è professoressa ordinaria e dirigente medico presso l’AOU “G. Martino”, oltre ad aver diretto corsi di laurea, strutture dipartimentali e attività clinico-didattiche.

La sua attività di ricerca si è sviluppata principalmente nei settori della prevenzione dei rischi professionali, della promozione del benessere nei luoghi di lavoro e della tutela della salute delle donne lavoratrici. Parallelamente, ha ricoperto incarichi di rilievo nazionale: Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro (2019–2024), componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Inail, esperta in tavoli ministeriali su salute e sicurezza, nonché delegata Crui per le politiche di genere.

L’adesione della Rettrice Spatari rappresenta un ulteriore passo nel percorso della Fondazione Omri verso il rafforzamento delle competenze scientifiche e accademiche necessarie a sostenere la propria missione culturale e sociale: costruire, attraverso l’autorevolezza del sapere, modelli sostenibili di sviluppo umano e civile, orientati alla cura del capitale umano e alla qualità della vita delle generazioni future.