La salute a scuola e in carcere, Asp Messina chiama a raccolta medici e pediatri

Incontro formativo di Asp e Ordine dei Medici per la prevenzione alle famiglie e ai fragili

Messina – Azienda sanitaria provinciale e Ordine dei Medici hanno chiamato a raccolta i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del messinese, che hanno partecipato all’incontro formativo voluto per diffondere la cultura della prevenzione e contrastare le disuguaglianze, garantendo il diritto alla salute di tutti, soprattutto dei più vulnerabili.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei medici Giacomo Caudo, che ha ospitato l’evento. Caudo ha invitato il direttore generale dell’ASP di Messina, entusiasta della perfetta organizzazione dell’evento. Hanno poi portato i saluti il segretario provinciale FIMMG, Aurelio Lembo, la presidente Ammi, Francesca De Domenico, il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, il componente della Commissione VI Salute Servizi Sociali e Sanitari, Giuseppe Galuzzo.

Sono seguite le relazioni scientifiche affidate ai referenti del progetto, Giuseppe Ruggeri ed Eliana Tripodo, a Rosaria Cuffari, che ha presentato le attività sugli screening oncologici, e ad Antonina Santisi, che ha illustrato i principi del counseling motivazionale. Particolarmente significativo l’intervento della dottoressa Eliana Tripodo: “Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la salute nei luoghi di vita e di lavoro, in particolare nelle scuole e negli istituti penitenziari. Coinvolge diversi attori: medici, insegnanti, operatori penitenziari e amministratori, in un’ottica di collaborazione intersettoriale e multidisciplinare, che costituisce già un grande valore”.

Medici e pediatri primi interlocutori della famiglia

Tripodo ha sottolineato il ruolo strategico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: “Sono i primi interlocutori delle famiglie e dei cittadini, conoscono bene il territorio e intercettano i bisogni di salute. Possono diventare vere e proprie antenne di prevenzione, aiutando a riconoscere precocemente i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e croniche, fornendo informazioni sugli stili di vita e facilitando il collegamento con scuole e istituzioni nei casi di maggiore fragilità”.

Prevenzione come stile di vita

Il direttore generale Asp Messina, Giuseppe Cuccì ha affermato: ”Con PL11 mettiamo la prevenzione al centro: meno infarti e tumori diagnosticati tardi, più salute per la comunità messinese. La prima cura è la prevenzione: stili di vita sani, screening e vaccinazioni fanno la differenza. Screening oncologici e valutazione del rischio cardiovascolare, vicini a casa e senza barriere. Nessuno resti indietro: portiamo la prevenzione nelle aree interne con unità mobili e orari ampliati”.

Telemedicina e screening vicino alle persone

“Con dati e telemedicina intercettiamo il rischio prima che diventi malattia. Con il Progetto PL11 investiamo sulla prevenzione: rafforziamo gli screening oncologici e la valutazione del rischio cardiovascolare per ridurre mortalità evitabile e diagnosi tardive. La prevenzione non è uno slogan: è pressione, colesterolo e glicemia controllati; è smettere di fumare, muoversi ogni giorno e seguire la dieta mediterranea; è aderire a mammografia, Pap/HPV test e screening del colon-retto. Vogliamo portare gli screening vicino alle persone: con inviti personalizzati, ambulatori territoriali, unità mobili nelle aree interne e percorsi facilitati per i cittadini più fragili. Con PL11 offriamo percorsi gratuiti di valutazione del rischio e supporto per la correzione dei fattori modificabili”.

Diagnosi precoce sui tumori

“Sui tumori puntiamo su prevenzione e diagnosi precoce: potenziamo mammella, cervice e colon-retto e promuoviamo le vaccinazioni utili alla prevenzione oncologica, come HPV. La prevenzione è un patto di comunità: ASP, medici di famiglia, pediatri, farmacie, scuole, Comuni e terzo settore lavorano insieme per salute e equità”, ha concluso Cuccì.