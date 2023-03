La senatrice Floridia in Commissione vigilanza Rai - Tempostretto

"Organismo fondamentale per il corretto funzionamento del servizio pubblico"

MESSINA – La senatrice messinese Barbara Floridia, Capogruppo in Senato del MoVimento 5 Stelle, è fra i 42 membri che compongono la Commissione Vigilanza Rai. “Sono contenta di far parte di questa Commissione – ha dichiarato la senatrice – che mi darà la possibilità di far parte di un organismo fondamentale per garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo”.