La storia. Il food delivery approda a Messina, il servizio valorizza le eccellenze locali - Tempostretto

L'idea progettuale è dell'imprenditore messinese (milanese d'adozione) Roberto Ruggeri. Ecco come funziona

MESSINA – Arriva a Messina il nuovo servizio di delivery destinato a cambiare la tradizionale concezione della consegna a domicilio. Innovazione e tradizione sono i due caratteri distintivi del nuovo servizio di delivery lanciato da un gruppo di imprenditori messinesi che hanno scelto di investire nel settore partendo dalla propria città: Messina. Un progetto imprenditoriale che poggia le basi su un’innovativa piattaforma software per la gestione e l’elaborazione delle ordinazioni e mira alla valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo cittadino con uno sguardo attento ai bisogni dei potenziali utenti. L’obiettivo è ambizioso. Mettere in rete non soltanto il servizio di ristorazione ma anche i negozi di vicinato, realtà locali, tra le quali ci sono spesso eccellenze del territorio, che non hanno gli strumenti necessari per distribuire i loro prodotti e che non risultano rilevanti per le multinazionali del food delivery.

Il progetto

È l’idea progettuale che ha spinto l’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, milanese d’adozione, ad investire per l’ennesima volta a Messina portando con sé una buona dose di novità e la voglia di creare valore. Roberto Ruggeri, con alle spalle una lunga e consolidata esperienza in imprese di successo oggi si lancia nell’ennesima sfida insieme a una squadra altamente competente.

“Una storia d’amore per il territorio”

Una storia di amore per il territorio e innovazione che richiama al senso di comunità e destinata a diventare la fortuna di tutte quelle realtà economiche che troppe volte hanno pensato “è complicato”, “non ci riuscirò” abbandonando i propri sogni di digitalizzazione. “Non diciamo che sia semplice, afferma Roberto Ruggeri, Non lo è. Siamo consapevoli anche della responsabilità sociale che fare impresa richiede e intendiamo mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto che si propone di fare la differenza nel settore del delivery. Analizzo il mercato del food delivery dal 2013 e dopo un audit piuttosto complessa è nata la consapevolezza che con un team eterogeneo di valore avremmo potuto provare a conciliare la richiesta del mercato attuale con le esigenze del territorio in cui viviamo. Così nasce il servizio di delivery in grado di arrivare nelle case di chi ha a cuore il territorio.

Il primo servizio del food delivery locale

In città in molti ricorderanno il primissimo servizio di food delivery locale a cui ancora oggi tanti utenti sono rimasti legati. Partendo dall’acquisizione di quella il nuovo servizio oggi si propone come enabler digitale unico per i negozi di vicinato e alternativa ai grandi colossi del food delivery per i ristoranti che offrono già questo servizio. Il settore del delivery ha riscoperto la sua mission soprattutto nel corso dei mesi dell’emergenza pandemica. Lasciata alle spalle quella pagina di storia è rimasta la consapevolezza che oggi rappresenta un servizio che non solo risponde ai bisogni di un’utenza sempre più numerosa ed esigente ma anche un’opportunità per tutte quelle realtà imprenditoriali di prossimità che stanno cercando nonostante mille difficoltà di restare a galla. Ad oggi protagoniste sono state le multinazionali ma Mooveit punta al “glocale”.

“L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la comunità”

“L’obiettivo – spiega infatti l’imprenditore Roberto Ruggeri – è diventare un punto di riferimento della comunità, per i valori che ci contraddistinguono, vogliamo mettere in relazione i cittadini con tutte le realtà locali per le quali la vendita online con consegna a domicilio rappresenta una possibilità di accrescere il bacino di utenza e quindi il fatturato, innescando un circolo virtuoso di produzione e lavoro. Il nostro servizio – prosegue Ruggeri – rappresenta per i partner una revenue stream aggiuntiva che consente loro di rimanere competitivi in un contesto socioeconomico sempre più digitalizzato, annullando le distanze e intercettando la domanda potenziale di soggetti che per diversi motivi preferiscono operare l’acquisto online con consegna a domicilio. Questo servizio oggi è l’espressione del desiderio di servire e di creare qualcosa di innovativo da messinesi per i messinesi. Fare impresa è possibile, farla al Sud anche e rilanciamo – conclude Ruggeri – sfidando le grandi multinazionali per offrire un’opportunità alle nostre realtà locali”. Il servizio prenderà il via il prossimo 21 novembre.