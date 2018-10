Lago di Ganzirri. Domani l'installazione di posatoi per gli uccelli

Domani, alle 14.30, esponenti della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) installeranno nel lago di Ganzirri 15 posatoi in legno di castagno per favorire la sosta dell’avifauna stanziale, migratoria e svernante, per consentire alle varie specie di uccelli una più facile predazione nei bassi fondali della laguna, ed un posto sicuro ove poter riposare.

La Città Metropolitana ha autorizzato il progetto proposto e finanziato dalla Lipu. Questa azione di “assistenza ambientale” riceve inoltre la spontanea partecipazione dei molluschicoltori che metteranno a dispozione le piccole imbarcazioni e le attrezzature necessarie per il trasporto ed il posizionamento dei pali nella parte del lago “Ganzirri” prossima al canale “Margi”.