Lavori all' impianto d'illuminazione a Castanea, soddisfatto il consigliere Pagano

“Grande soddisfazione per un risultato inseguito per anni”. Così il consigliere comunale di Ora Messina Francesco Pagano sull’aggiudicazione dei lavori alla ditta BCS COSTRUZIONE S.r.L. per i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del Villaggio di Castanea.



“Un iter tecnico-amministrativo lunghissimo, necessario per l’ammodernamento di un ormai vetusto impianto di illuminazione. Più volte ho evidenziato – puntualizza Pagano - come i costi di manutenzione dovessero essere a carico delle casse comunali, la gestione dei servizi diretti per i cittadini rappresenta uno dei primi passi verso una vivibilità migliore. Oggi si concretizza un lavoro di sinergia intenso tra il sottoscritto, il consigliere circoscrizionale Giovanni Celi, la scorsa amministrazione comunale e gli Uffici e Dipartimenti interessati”.



Importo totale di 157.767,84 euro per lavori che hanno interesse pubblico e utile al miglioramento della sicurezza, anni di incuria e proteste per quello che dovrebbe essere un semplice lavoro di manutenzione: “L’ammodernamento di un impianto di illuminazione, come il rifacimento di una strada di collegamento, rappresentano i piccoli passi verso una società più accogliente e vivibile per i cittadini. Da sempre il mio impegno è volto alle battaglie che possono migliorare la vita quotidiana dei miei concittadini – conclude Pagano – per questo motivo la speranza è che anche la nuova amministrazione comunale continui a tenere in primo piano gli interessi della comunità. La riqualificazione del territorio merita un’attenzione maggiore e tutela continua”.