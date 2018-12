Lavori finiti, torna l'acqua al Villaggio Svizzero

27 dicembre 2018

MESSINA - Appena completato con successo l'intervento congiunto, sulle reti del gas e dell'acqua, nel rione Villaggio Svizzero, per cui ieri si era reso necessario interrompere la distribuzione di acqua nella zona e mantenere il presidio di un'autobotte di Amam per consentire l'approvvigionamento sicuro agli abitanti interessati. Già da questa mattina, una volta circoscritta l'area di intervento, in gran parte del Villaggio Svizzero l'erogazione idrica era avvenuta regolarmente.

Da adesso, si torna alla normale distribuzione in tutta la zona abitata. L'erogazione è stata infatti avviata e sarà mantenuta sino alle ore 22. Da domani, la consueta distribuzione, ovvero dalle ore 4 alle ore 14.