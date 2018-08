Lavori nella galleria Velardi. Per 10 giorni doppio senso in autostrada tra Galati e Briga

"La Galleria Velardi, lato monte in direzione Catania, sull'A 18, è stata provvisoriamente chiusa al traffico per alcuni lavori. Il tratto tra Galati e Briga, per circa 4 km, è quindi a doppio senso di circolazione sul lato mare con limite di velocità a 40 km/h". Così in una nota odierna del Cas.

In realtà il tratto è a doppio senso di circolazione già da due settimane ma il Cas ha comunicato solo adesso l'avvio dei lavori, che dureranno dieci giorni, senza specificare a partire da quando, presumibilmente da oggi.