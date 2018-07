Lavori stradali: limitazioni viarie nella I, II e III Circoscrizione

Per consentire i lavori per la posa di conglomerato bituminoso in alcune strade ricadenti nella I, II e III Circoscrizione, sono state disposte limitazioni viarie.

Nella III Circoscrizione, lunedì 23 e martedì 24, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare in via Umbria, tra le vie La Farina e Napoli; in via Napoli, tra le vie Roosevelt e San Cosimo; in via Brescia, tra le vie Lodi e Bergamo; in via Lodi, tra le vie Brescia e Milano.

Martedì 24 e mercoledì 25, le limitazioni interesseranno via Amico, a Camaro San Paolo; via Bufalini, tra le vie Arte della Stampa e Vincenzo D’Amico; e via E. Cianciolo a Bordonaro, tra la fine di via Comunale e l’intersezione con via Sirviga.

Nella II Circoscrizione, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27, sosta e transito saranno interdetti a villaggio CEP, in largo Siricio; in via Pietro da Messina ed in via Frate Arcangelo, tra le vie Canonico De Pasquale e dell’Essenze; in via dei Gelsomini; in via Principe e nella strada Comunale a San Filippo Superiore.

Nella I Circoscrizione, i divieti vigeranno il 2 agosto a Santo Stefano Medio zona ponte; il 6 agosto in via Nazionale a Galati Marina; il 7 agosto, in via Risorgimento a Galati Marina; il 6 e 7 agosto, in via Cavaliere a Galati Sant’Anna; il 9 agosto in via Consolare Valeria ed in via Salita Larderia a Tremestieri.