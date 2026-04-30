Le elezioni 2026 a Messina e la battaglia delle liste senza firme

Lo scontro si è trasferito dal piano politico a quello legale tra Scurria e Basile/De Luca. A Carini tre liste di ScN ammesse. Al lavoro la commissione elettorale e due sottocommissioni

MESSINA – Si attende la decisione della commissione elettorale e ci si prepara a un’altra giornata calda sul piano dello scontro. Conflitto che si è trasferito dal piano politico a quello legale tra Scurria e Basile/De Luca. Al lavoro la Commissione elettorale circondariale e due sottocommissioni a Messina. In primo piano non solo il caso della raccolta delle firme per le 15 liste di Sud chiama Nord. Ma anche quello dell’eventuale confondibilità delle liste a sostegno di Federico Basile candidato sindaco. Da qui la possibilità che la Commissione possa chiedere, entro 24 ore, delle modifiche riguardo alla grafica dei simboli. A Carini, intanto, tre liste del partito di Cateno De Luca sono state ammesse senza rilievi.

Ieri il caso ha avuto un’accelerazione con la notizia di un nuovo parere dell’Ufficio legale e legislativo della Regione siciliana. A divulgarla il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria che ha sollevato il caso. “Ma non conosco il contenuto del parere. Presumo che sia di segno opposto al precedente. Ora chiederò alla Prefettura di acquisirlo e farò formale reclamo alla Commissione elettorale”. Ricordiamo che, per il candidato, 14 su 15 liste di Sud chiama Nord, a favore di Federico Basile, sono fuori legge. Dovrebbero essere escluse perché, per presentarsi alle elezioni amministrative, sarebbe necessaria la raccolta delle firme. E il riferimento nel simbolo al partito di Cateno De Luca non le esenta dalle firme.

Scurria: “Ho dato mandato a un legale, il parere va sequestrato”

Lo stesso Scurria è stato alcune ore dopo ancora più duro: “Nonostante formale richiesta alla prefetta di Messina, ancora non risulta trasmesso o acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e legale. Il dirigente generale che ha chiesto il parere sostiene che il documento non sarebbe ostensibile”. Per l’avvocato, “tutto questo è inaccettabile e potrebbe inquinare il procedimento elettorale. Ho dato mandato a un legale per chiedere alla Procura della Repubblica di Palermo di sequestrare immediatamente il parere. Nello stesso tempo ho sollecitato la prefetta di Messina (Cosima Di Stani, n.d.r.) a richiedere e acquisire il parere. In gioco ci sono la democrazia e il rispetto delle regole”.

De Luca: “Pronti a raccogliere 10mila firme”

Da parte sua, De Luca ha risposto così al caso politico: “Noi abbiamo ragione ma se ci sarà una ricusazione da parte della Commissione elettorale siamo pronti a raccogliere le firme entro 48 ore. Siamo pronti a raccogliere 10mila firme”. E il candidato sindaco Basile: “Firme non necessarie ma siamo pronti a raccoglierle”.

Si attendono aggiornamenti.

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