L'ex Iena in Parlamento, La Verdera eletto all'Assemblea regionale con oltre 6mila voti - Tempostretto

La conferma nella notte. Il neo deputato: "Se sarò degno di essere chiamato “onorevole” lo direte voi sul campo"

MESSINA – L’ex Iena entra nel Parlamento regionale siciliano. Il giovane Ismaele La Vardera, Portavoce di Sicilia Vera e presidente di “Sud chiama Nord” ha coronato il suo sogno di entrare in politica, da protagonista. L’opportunità gliel’ha data l’ex sindaco di Messina ed ora nuovamente deputato regionale Cateno de Luca. La conferma della sua elezione all’Ars il palermitano La Vardera l’ha avuta nel corso della notte: “Sono state eletto con quasi 6mila e 700 voti di preferenza”, commenta, evidenziando di essere il primo della lista. Poi aggiunge: “Avrò l’onore di servire la Sicilia nel Parlamento più antico del mondo”.

I ringraziamenti

Seguono i ringraziamenti: “Alla mia squadra, alla mia famiglia, alla mia ragazza. Grazie a Cateno che ha creduto in me, grazie infine a Dio, motore della mia esistenza. Se sarò degno di essere chiamato “onorevole” lo direte voi sul campo, per adesso chiamatemi Ismaele”. La Vardera nel pomeriggio di ieri ha seguito lo spoglio dal quartier generale di Cateno De Luca. Nonostante il dato perentorio dell’exit poll diramato, una sua dichiarazione, nel primo pomeriggio, aveva alimentato la speranza di tantissimi sostenitori in merito all’elezione di De Luca alla presidenza della Regione. “Sono lontani dalla realtà delle cose”, aveva detto. I dati reali hanno confermato gli exit poll. La giornata si è conclusa con il comizio di Cateno De Luca in piazza Matrice, nella sua Fiumedinisi. Una giornata che ha portato a Roma due fedelissimi di De Luca: l’assessore al Comune di Messina Dafne Musolino al Senato e il vicesindaco Francesco Gallo alla Camera: “Portiamo a Roma gente preparata e non paracadutati”, sottolinea La Vardera. La sua avventura con De Luca è solo all’inizio. Come deputato regionale e come dirigente di Sud chiama Nord.