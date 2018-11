Il liceo “Maurolico" primo in Sicilia per gli esiti universitari conseguiti dai propri studenti

Secondo l'annuale classifica redatta dal sistema "Eduscopio", a cura della Fondazione Agnelli, il Liceo Classico "F. MAUROLICO" di Messina risulta per il quinto anno consecutivo il Primo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore in Sicilia, per i successi conseguiti dai propri studenti.

Per la nuova edizione di Eduscopio la Fondazione Agnelli ha esaminato i dati di circa 1.260.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2012/13, 2013/14, 2014/15) in circa 7.000 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Ad un risultato così prestigioso si aggiunge anche quello relativo al posizionamento del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora, che si qualifica al terzo posto fra i Licei Scientifici della provincia di Messina e primo nella fascia tirrenica fino a Sant'Agata Militello. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna De Francesco e i Docenti dell'Istituto, nel manifestare la loro soddisfazione per questo riconoscimento, si complimentano con gli ex-allievi per i risultati conseguiti.