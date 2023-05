Logo "Vivere senza barriere". Il Seguenza di Messina al quarto posto su 180 - Tempostretto

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi al tema dell'inclusione

“Rappresentiamo l’inclusione” è il concorso che TeamLife ha indetto tra i Licei Artistici Italiani per individuare il logo e il manifesto-idea grafica da adottare nella guida “Vivere senza barriere”, progetto che ha lo scopo, attraverso una guida e un’applicazione web, di fornire alle persone con disabilità e alle loro famiglie informazioni su strutture ricettive che dimostrano attenzione e una particolare sensibilità nei riguardi del tema dell’inclusione.

La guida verrà distribuita gratuitamente e costituisce un elemento di informazione per le persone e le famiglie che vogliono intraprendere un viaggio o trascorrere una vacanza in un contesto accogliente che tenga conto delle particolari esigenze. Le opere, valutate da una giuria composta da giornalisti e persone che operano in associazioni vicine al mondo della disabilità, ha premiato i lavori ritenuti più attinenti agli obiettivi della guida. I lavori arrivati alla redazione di TeamLife sono stati oltre 180 tra opere e bozzetti.

Il Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale Seguenza di Messina ha saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa ovvero la sensibilizzazione dei ragazzi al tema dell’inclusione a prescindere dal risultato del concorso. Il liceo si è classificato al 4° posto per la categoria loghi.



Per la categoria “Loghi”, la classifica stilata vede la premiazione di:



1. classificato – Liceo Artistico Statale Bruno Cassinari – Piacenza – Classe 4A Grafica A

2. classificato – Liceo Statale Galileo Galilei – Piedimonte Matese – Classe 2A/M

3. classificato – Liceo Artistico Orneore Metelli – Terni – Classe 5A

4. classificato – Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale Seguenza – Messina – Classe 5A

5. classificato – Istituto Superiore d’Istruzione – Viareggio – Classe 4BLAM