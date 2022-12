Osteoporosi, fattori di rischio identificabili già nel grembo materno - Tempostretto

L'Uoc di Pediatria del Policlinico di Messina ha ricevuto 350mila euro per l'importante ricerca

MESSINA – Identificare già nel grembo materno o nei neonati nelle prime fasi di vita i possibili fattori di rischio che potrebbero causare in età adulta osteopenia o osteoporosi. È l’obiettivo al centro del progetto di ricerca che vede coinvolta la Uoc di Pediatria del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, diretta dalla professoressa Malgorzata Wasniewska, destinataria di un finanziamento di 348mila euro nell’ambito del bando Pnrr 2022.

Il progetto a cui la Pediatria del Policlinico di Messina partecipa come centro collaboratore, portato avanti in sinergia con il Dipartimento Materno Infantile del Policlinico di Parma (professoressa Serafina Perrone ricercatrice principale), sarà condotto con l’utilizzo di una metodica innovativa per valutare la salute dello scheletro, basata sull’utilizzo degli ultrasuoni e dunque priva di radiazioni ionizzanti: la Radiofrequenza Ecografica Multi Spettrometria, Rems, che sarà impiegata per la valutazione della densità minerale ossea non solo nelle gestanti, ma anche per determinare questo parametro nei feti e nei neonati per i quali i dati scientifici sono ancora carenti.

Influenze ambientali

Alcune evidenze suggeriscono, infatti, che il rischio di osteoporosi in età avanzata può essere determinato da influenze ambientali, ancora in gran parte sconosciute, che durante la vita intrauterina o postnatale, sembrerebbero interferire con la così detta “programmazione fetale” dello stress ossidativo e dei sistemi endocrini e, di conseguenza, con lo sviluppo scheletrico in utero e nelle epoche successive.

Prevenzione

Il progetto assume, dunque, un valore significativo in termini di prevenzione primaria dell’osteopenia e dell’osteoporosi, patologie responsabili di un aumentato rischio di fratture da fragilità ossea con rilevanti conseguenze sia in termini di mortalità che di disabilità motoria. A seguire lo studio per il centro di Messina saranno per la Pediatria, insieme alla professoressa Malgorzata Wasniewska, il prof. Tommaso Aversa e i dott. Domenico Corica e Giorgia Pepe.