Lutto nel mondo sindacale: è morto Pippo Briante, ex segretario Cisl

Lutto nel mondo sindacale. Nei giorni scorsi , improvvisamente, e' venuto a mancare Pippo Briante, gia' Segretario Generale della CISL di Messina.

Figura storica del Sindacato della CISL , esordisce in politica come Delegato Provinciale del Movimento Giovanile della DC , passa quindi all' attivita' sindacale , ricoprendo vari ruoli, fino alla nomina a Segretario Generale della CISL di Messina e quindi a Segretario Regionale.

Durante l'attivita' sindacale fu Presidente del Comitato Provinciale INPS di Messina e componente di vari organismi pubblici( ASI,IACP, etc). Appassionato nell’affrontare tutte le problematiche sapeva essere lucido nelle analisi e nelle strategie sindacali da portare avanti, sempre al fianco dei lavoratori e di quelle categorie fragili e bisognose di tutela. Ai familiari vanno le condoglianze di Tempostretto