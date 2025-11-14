Mafia barcellonese. Processo Ofria, l’associazione “Rita Atria” parte civile

Polemica con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e col Comune di Barcellona
L𝐚 gi𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 per l’udienza preliminare del 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐃𝐢 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐜𝐨, ha ammesso 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐟𝐢𝐞 ❞𝐑𝐢𝐭𝐚 𝐀𝐭𝐫𝐢𝐚❞, rappresentata e assistita dagli avvocati Valentino 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐆𝐮𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 del Foro di Messina e 𝐆𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐃’𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚 del Foro di Catania, quale parte civile nel processo penale che vede imputati diciassette appartenenti alla 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐎𝐟𝐫𝐢𝐚, 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀. Tra i reati contestati figurano estorsione, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di beni sottoposti a sequestro, commessi con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosi.
“𝐆𝐫𝐚𝐯𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 – secondo l’associazione – 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐢 𝐒𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 (𝐀𝐍𝐁𝐒𝐂), 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐬𝐚, trattandosi di beni sottratti alla criminalità organizzata e affidati alla gestione pubblica. L’assenza dell’Agenzia — organo dello Stato preposto alla tutela, valorizzazione e restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi — 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐯𝐮𝐨𝐭𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐨𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞. 𝐀𝐥𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞̀ 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐭𝐭𝐨, 𝐜𝐡𝐞, 𝐩𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞. U̲n̲a̲ m̲a̲n̲c̲a̲t̲a̲ p̲r̲e̲s̲a̲ d̲i̲ p̲o̲s̲i̲z̲i̲o̲n̲e̲ c̲h̲e̲,̲ s̲u̲l̲ p̲i̲a̲n̲o̲ s̲i̲m̲b̲o̲l̲i̲c̲o̲ e̲ i̲s̲t̲i̲t̲u̲z̲i̲o̲n̲a̲l̲e̲,̲ l̲a̲s̲c̲i̲a̲ s̲g̲o̲m̲e̲n̲t̲i e̲ a̲p̲r̲e̲ i̲n̲t̲e̲r̲r̲o̲g̲a̲t̲i̲v̲i̲ s̲u̲l̲ s̲e̲n̲s̲o̲ d̲i̲ r̲e̲s̲p̲o̲n̲s̲a̲b̲i̲l̲i̲t̲à̲ c̲i̲v̲i̲c̲a̲ e̲ s̲u̲l̲l̲a̲ v̲o̲l̲o̲n̲t̲à̲ c̲o̲n̲c̲r̲e̲t̲a̲ d̲i̲ c̲o̲n̲t̲r̲a̲s̲t̲a̲r̲e̲ l̲e̲ i̲n̲f̲i̲l̲t̲r̲a̲z̲i̲o̲n̲i̲ m̲a̲f̲i̲o̲s̲e̲ n̲e̲l̲ t̲e̲s̲s̲u̲t̲o̲ e̲c̲o̲n̲o̲m̲i̲c̲o̲ e̲ s̲o̲c̲i̲a̲l̲e̲ d̲e̲l̲ t̲e̲r̲r̲i̲t̲o̲r̲i̲o̲.̲
L’Associazione Antimafie “Rita Atria”, 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞, “𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐭’𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐟𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. Ancora una volta, è la società civile a supplire all’assenza delle istituzioni, riaffermando con la propria presenza che la lotta alla mafia non può essere delegata né dimenticata”.