Maltempo a Messina, danni ingenti: attivati i Coc in 6 comuni - Tempostretto

E’ in atto da stanotte una forte perturbazione che interessa i territori del messinese, sia della fascia ionica che in quella tirrenica. La Protezione Civile Regionale registra numerosi danni e forti deflussi idrici verso valle. Molte organizzazioni di volontariato sono già state attivate dai sindaci per attività di supporto, assistenza alla popolazione e presidio del territorio.

Il perdurare delle piogge nelle zone montane sta determinando forti afflussi di acqua nei territori a valle e rischi per il transito sui ponti.

Gli attraversamenti dei fiumi e torrenti sono sotto stretta osservazione e monitorati costantemente.

I Sindaci in relazione alle precipitazioni e alle criticità che si sono manifestate hanno attivato i Coc e attraverso le proprie strutture tecniche e la polizia municipale, stanno verificando tutte le situazioni di criticità.Lo dichiara l’ing. Bruno Manfrè, Dirt del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Gualtieri Sicaminò – Si segnala cedimento della Strada Provinciale 061/QUATER Madonna delle grazie-pietrazze-pietra romita. La strada risulta indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci dove insistono aziende agricole. La Protezione Civile regionale ha sollecitato la Provincia Regionale a intervenire per evitare l’isolamento delle abitazioni.

A Sant’Agata di Militello C/da Calarco il maltempo ha causato seri danni alle abitazioni.

A Mandanici, le strade a monte del centro abitato sono interrotte; anche linee telefoniche mobili presentano malfunzionamenti. Il Torrente Pagliara è esondato a valle del centro abitato provocando l’interruzione della viabilità.

A Roccafiorita ha ripreso a piovere con stazione meteo che ha superato i 300 mm di pioggia dalla mezzanotte di oggi

La Sp 19 bis è interrotta a causa di una frana causata dal Torrente Savoca all’altezza della frazione San Carlo (Casalvecchio), isolate alcune frazioni. I volontari della protezione civile stanno intervenendo per ripristinare la viabilità comunale.

Anche a Limina si registrano difficoltà provocate dalla pioggia ai sistemi di telecomunicazione e internet.

In C.da S. Giovanni a S. Lucia del Mela, risultano 10 persone isolate a causa della esondazione del Floripotema, ma i luoghi sono raggiungibili tramite i mezzi di soccorso. Criticità nelle frazioni di c.da Misericordia e c.da Rosellina a S. Lucia del Mela a causa della piena del torrente Floripotema e delle forti pioggie.

Attivati i Coc – Centri Operativo Comunale di Antillo, Casalvecchio Siculo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Limina, Mandanici.