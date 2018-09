Mangialupi senza luce da mesi e anche San Nicola resta al buio

A Mangialupi anche le processioni restano al buio. E’ accaduto domenica, durante la processione del simulacro di San Nicola. Quando i fedeli sono giunti in via G. Alessi e via del Ciclo si sono trovati ad attraversare la zona quasi completamente al buio perché la pubblica illuminazione manca ormai da mesi.

A denunciare l’accaduto è il presidente della III Circoscrizione Lino Cucè che chiede all’amministrazione comunale e agli uffici di Palazzo Zanca di attivarsi per il ripristino dell’impianto, così come già accaduto per il rione S. Annibale a Bordonaro.

«Il distacco degli impianti deriva da una delibera della giunta Accorinti del 2014 che prevedeva il distacco di numerosi punti luce che ricadono in aree di natura privata» spiega Cucè, definendo quella delibera «scellerata» perché priva i cittadini della libertà di vivere in sicurezza e tranquillità.