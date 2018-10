Maratona De Luca in Aula, il presidente Cardile: "Temi rilevanti, tempi lunghi necessari"

"In merito alle polemiche sulla lunghezza dei lavori d'Aula relativi alla seduta di Consiglio comunale del 15 ottobre scorso, dedicata al ‘Salva Messina’- scrive il presidente Cardile- nel sottolineare che l’argomento in trattazione meritava un’ampia ed articolata esposizione da parte del Sindaco e la dovuta replica per chiarimenti ed approfondimenti da parte di tutti i Consiglieri comunali (che non hanno avuto anch’essi alcun limite di tempo), ci scusiamo per la durata dei lavori, precisando che su argomenti ritenuti di particolare rilevanza, questo Consiglio comunale sarà sempre disponibile a dare più spazio di quello indicato nel Regolamento, che sarà applicato per le sedute ordinarie. D’altronde a tale impostazione non si è opposto nessuno dei consiglieri che, con grande spirito di abnegazione, sono rimasti presenti per tutta la durate della seduta. Provvedimenti straordinari impongono un impegno altrettanto straordinario e tempi diversi. Lo stretto richiamo al Regolamento sarebbe apparso una limitazione alla presa di coscienza di ciascun consigliere in merito all’importanza dell’atto e alla sua ricaduta sul futuro della città”.