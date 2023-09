Martinelli è il nuovo capitano di Akademia: "Pronte ad una stagione entusiasmante" - Tempostretto

La squadra intensifica la preparazione, a raccontare i primi giorni di allenamento Martinelli e la nuova arrivata Felappi: "Onorata ed emozionata di essere in Sicilia"

MESSINA – Seconda settimana di preparazione precampionato per Akademia Sant’Anna. Il gruppo al gran completo è al lavoro tra palestra e parquet sotto gli occhi attenti di coach Bonafede e del suo staff tecnico. Attenzione alla tecnica individuale, attraverso esercizi analitici e di sintesi, ma anche tanta attività collettiva sul campo, dove sarà necessario acquisire il più rapidamente possibile amalgama, primo elemento da trovare per un gruppo ampiamente rinnovato come quello di Akademia e, al tempo stesso, fondamentale per farsi trovare pronti allo start del torneo di A2, in programma tra poco più di un mese a Trebaseleghe contro la neopromossa AltaFratte Padova.

Martinelli nominata capitano

Tanti volti nuovi ma anche conferme di spessore come quella di Melissa Martinelli, nativa di Genzano di Roma, arrivata a dicembre scorso e nuovo capitano designato della squadra per la prossima avventura in seconda serie. Una cavalcata epocale, quella che ha consentito al club messinese di raggiungere la salvezza nella passata stagione e nella quale Melissa ha svolto un ruolo determinante sia in campo, statisticamente nel fondamentale del muro e dell’attacco, ma anche fuori grazie alle sue spiccate qualità umane: “Sono molto contenta di essere tornata qui in Sicilia. Sarà un lunghissimo anno, a differenza del precedente in cui ci sono stata solo per metà campionato e aspettiamo di capire con la giusta curiosità cosa accadrà”.

Preparazione intensa in questi primi giorni di raduno: “Abbiamo già svolto più di una settimana di allenamenti e stiamo lavorando tantissimo; in realtà, anche se con le compagne siamo insieme solo da pochi giorni, penso si stia lavorando bene per proseguire nel migliore dei modi”. Quello centrale è forse il reparto sorpresa dello scorso finale di stagione e Melissa resta una delle atlete più esperte del gruppo: “L’obiettivo personale, almeno di questi ultimi due/tre anni, è sempre quello di vincere. Dove possa arrivare questa squadra lo si vedrà partita dopo partita. Ovviamente ci auguro di arrivare più in alto possibile e faremo di tutto per regalarci una stagione entusiasmante”. Tante rivali agguerrite nel girone di Akademia: “Ci sono diverse squadre ben attrezzate. Non le temiamo, però ce ne sono tre/quattro che, secondo me, faranno un bel campionato”.

Felappi: “Prima volta in A2, grande opportunità”

Tra i nuovi arrivi, un’esordiente nel campionato di A2 e che, per la prima volta, scende a giocare al Sud. Si tratta della giovane schiacciatrice bergamasca Giulia Felappi: “Sarà per me il primo anno in A2. Sono onorata ed emozionata di essere qua in Sicilia, soprattutto a Messina. Per me è davvero una grande opportunità e non vedo l’ora di poter dare il massimo”. Qualche anno fa, un brutto infortunio al ginocchio che, però, Giulia è riuscita a trasformare in un punto di forza.

Atleta con grande volontà, decisa a superare ogni ostacolo: “E’ stato un momento molto buio della mia carriera, un duro colpo. Però, sono riuscita a superarlo e adesso ho tantissima voglia di riscattarmi e riprendermi ciò che mi sono persa”. Una realtà pallavolistica, quella di Messina, che Giulia ha imparato a conoscere grazie all’impresa dello scorso anno: “Una grande scalata. Ho guardato le ultime partite. È incredibile ciò che hanno fatto le ragazze. Sono contentissima, adesso, di esserci anche io e spero di poter dare il mio contributo per valorizzare ciò che è stato fatto”.

