Master di I Livello in “Esperto in intervento sociale minori e mafie”

Unime lancia un’iniziativa di formazione all’avanguardia, destinata ad approfondire le conoscenze di coloro i quali si trovano ad operare nell’ambito di una problematica che sta diventando sempre più attuale: quella della tutela e dell’affido dei minori che vengono sottratti a contesti caratterizzati da mafia e fenomeni criminali.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha già aperto importanti orizzonti in questa prospettiva, visto che da oltre 5 anni emette provvedimenti civili di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale per famiglie legate alla ‘ndrangheta.

Il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali ha così deciso di istituire, per l’anno accademico 2018/2019, il Master universitario di I livello in “Esperto in intervento sociale minori e mafie”, diretto dal prof. Domenico Carzo.

Il numero dei partecipanti va da un minimo di 30 ad un massimo di 80.

Coloro in possesso di Laurea Triennale/Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento e gli studenti iscritti ad un corso di Laurea Triennale/Magistrale potranno aderire come uditori nella misura del 30% rispetto agli iscritti.

Il Master avrà la durata di 12 mesi, suddivisi in 1500 ore di attività, per un totale di 60 CFU. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da professionisti esterni.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata elettronicamente, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile all’indirizzo online https://unime.esse3.cineca.it entro il 23 ottobre 2018.

L’Università di Messina, per sostenere gli studenti che vogliono partecipare al Master, si riserva di offrire un contributo sotto forma di borsa di studio qualora si raggiunga un numero di iscritti superiore a 35 (secondo le modalità indicate nel bando).

Per ulteriori info: www.unime.it