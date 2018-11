27 novembre 2018

MESSINA - in tutta Italia le “Mattinate Fai d’Inverno”. A Messina appuntamento in via Maregrosso alla Casa del Cavalier Giovanni Cammarata. E’ stata illustrata dagli apprendisti Ciceroni delle scuole Paradiso e Evemero ai circa 200 studenti dell’Ainis, Caio Duilio e Modica.

Per l'occasione, l'area è stata ripulita e l'obiettivo è quello di valorizzarla.