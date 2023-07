Maturità, 28 centisti al Caio Duilio (11 con la lode) su 165 maturandi. I nomi - Tempostretto

L’Istituto tecnico Trasporti e logistica si conferma Polo d'eccellenza nel panorama d'istruzione cittadina

MESSINA – Sono 28 i centisti di cui 11 con lode su 165 maturandi. Ancora una volta numeri da record per l’Istituto tecnico Trasporti e logistica Caio Duilio che si conferma polo d’eccellenza nel panorama dell’istruzione scolastica cittadina. Gli esiti delle prove d’esame, resi noti dalle 5 commissioni che hanno operato presso lo storico istituto di Via La Farina, certificano una pioggia di pagelle d’oro, conseguite dal 16,9% dei candidati, ed equamente distribuite nelle nove sezioni e nei quattro indirizzi di studio (Capitani, Macchinisti, Logistica e costruttori navali). I numeri, che parlano chiaro e non mentono mai, rappresentano il giusto tributo al lavoro svolto con grande impegno dai docenti, sotto l’impulso e l’entusiasmo della dirigente scolastica Daniela Pistorino, particolarmente soddisfatta per i risultati conseguiti dalla sua comunità scolastica. Menzione speciale, con tanto di ciliegina sulla torta per aver ottenuto anche la lode, per i seguenti alunni: Maria Rita Bertè, Simone Gatto, Andreea Raluca Ghiurutan, Lilla Schifilliti, Andrea Pitale, Arsenio Vavassori, Pietro Fugazzotto, Simone Bonanno, Luca Pio Mulfari, Valentina Salma, Matteo Barrace. Di seguito, invece, l’elenco dei centisti: Gabriele Anastasi, Giuseppe Celi, Martina Costa, Nazzareno Salemme, Ludovica Zona, Rosario Ciccolo, Luigi Mercado, Simona Tavilla, Roberto Donato, Giada Arigò, Roberta Caporlingua, Roberto Germanà, Alessia Venuti, Mariano Junior Boemi, Serafino Federico Buscieti, Gabriele Francesco Marra, Giuseppe Renna. Da sottolineare, infine, che oltre ai 28 centisti, altri 27 candidati hanno sfondato il muro dei 90/100, con una percentuale pari al 16,3% dei maturandi.