Memorial Cacopardi, in campo anche sindaco e presidente dell'ordine degli avvocati

Anche il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Ciraolo, prenderanno parte alla terza edizione del Memorial Cacopardi in programma domenica 9 settembre prossimo con partenza da Torre Faro e giro intorno al lago di Ganzirri. Lo hanno annunciato questa mattina, nella sede dell’Ordine degli avvocati a palazzo Piacentini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica Torre Bianca con la collaborazione della Federazione italiana di atletica leggera e del Centro Sportivo Educativo Nazionale e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Messina.

“Un modo - ha evidenziato Ciraolo - per dire grazie a chi da anni organizza questa manifestazione con entusiasmo e amore per la città; per ‘onorare’ l’importanza dello sport ma, soprattutto, per accendere i riflettori sulla necessità di valorizzare percorsi come quello che verrà attraversato da chi parteciperà alla gara, che rappresentano una ricchezza inestimabile del nostro territorio”.

Ne è consapevole il sindaco Cateno De Luca - presente alla conferenza stampa insieme con gli assessori all’ambiente e allo sport, Dafne Musolino e Giuseppe Scattareggia - che nel corso della conferenza ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro entro settembre “per creare dei percorsi per le camminate dolci intorno ai laghi di Ganzirri che consentano di godere delle bellezze del nostro territorio” e ha sottolineato che “l’amministrazione è già al lavoro per restituire alla città gli impianti sportivi che ad oggi sono inutilizzabili”.