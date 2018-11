Mercato Ittico, accolta la richiesta degli operatori. Tariffe cambiate al parcheggio

20 novembre 2018

MESSINA - Ieri hanno anche bloccato la strada per cinque minuti, poi hanno ribadito le loro richieste all'assessore Dafne Musolino. Gli operatori del nuovo Mercato Ittico hanno registrato un calo di vendite nella prima settimana di apertura. Una delle richieste è stata accolta: da oggi non è più possibile parcheggiare in via Alessio Valore con la tariffa giornaliera o di mezza giornata. Il costo sarà di 1 euro per un'ora e 50 centesimi per mezz'ora. L'altra richiesta, ancora in attesa, è quella di aprire un varco pedonale all'incrocio con via Campo delle Vettovaglie.