Messina. 1982 - 2022, la V A del Minutoli si ritrova dopo 40 anni - Tempostretto

Per una sera sono tornati ragazzi, col pensiero rivolto anche agli assenti

A distanza di 40 anni, era il 1982 l’anno del mitico trionfo ai mondiali di calcio, gli alunni della classe V ”A” dell’Istituto Tecnico per Geometri G. Minutoli di Messina, si sono riuniti alla presenza del loro “mentore” e professore di italiano, Rosario Bella, in un noto locale della riviera jonica, per rivivere quel periodo, quando ancora diciottenni affrontavano gli esami di maturità.

Anche se il tempo trascorso e i percorsi professionali di ognuno di loro li hanno condotti a confrontarsi in svariati ambiti lavorativi, talvolta abbandonando la terra nativa, in occasione dell’incontro è riemerso quell’affetto indelebile e spirito goliardico che hanno sempre condiviso, facendoli ritornare “ragazzi” e con il pensiero rivolto anche a chi non è potuto essere presente.

Nella foto in piedi da sinistra: Giovanni Feudale, Carlo Pisacane, Claudio Di Blasi, Maurizio Ciraolo, Salvo Manganaro, Lillo Laganà, Alessandro Chillè e Salvatore Bertino – seduti: Walter Pidalà, Prof. Rosario (Saro) Bella e Gino La Spada.