Messina, 80enne in attesa di operazione perché manca il sangue. L’appello della figlia: “Donate”

Malgrado gli appelli a Messina nessuno si è presentato, sacche reperite fuori provincia

MESSINA – Rimane per giorni in attesa di essere operata perché manca il sangue. E’ successo a Messina ad una ottantenne rimasta vittima di un grave incidente stradale. Alla fine le sacche sono arrivate e la signora è stata sottoposta all’agognato intervento. “Ma vorrei che l’episodio venisse alla luce per ribadire l’importanza della donazione di sangue“, spiega la figlia.

L’incidente e il ricovero

E’ proprio la figlia a raccontare: “Mia madre è stata investita, né è uscita con fratture in diverse parti del corpo. Fratture in sé non gravi ma l’età avanzata e le patologie peggioravano parecchio il quadro complessivo, non permettendo un decorso tranquillo delle fratture. Il personale dell’ospedale Piemonte, dove è stata ricoverata, si è sempre prodigato per lei e l’ha accudita e curata con attenzione e dedizione, ma per sottoporla ad un intervento chirurgico, essenziale per rimetterla in piedi, riportarla a casa, erano necessarie delle sacche di sangue del gruppo 0 rh negativo. Sacche che erano presenti nel centro di raccolta centrale messinese, ma ve ne erano solo 3. L’equipe medica ha quindi aspettato, fino a quando ha potuto, per reperire le 3 sacche aggiuntive che avrebbero evitato la carenza totale”.

L’appello alla donazione del sangue

“I giorni passavano e la nostra angoscia cresceva, giorni di attesa e preoccupazione proprio a cavallo delle festività natalizie – racconta la figlia dell’ottantenne – Mia madre è rimasta costantemente monitorata ed entro i parametri, ma è facile capire quanto fossimo preoccupati. E’ partito quindi il tam tam per recepire queste sacche di sangue. Abbiamo lanciato appelli su tutti i social disponibili, abbiamo chiesto a tutti quelli che conoscevamo di recarsi al centro del Policlinico per donare, nel caso avessero lo stesso gruppo sanguigno. Ma a Messina, ci è stato riferito, nessuno si è presentato per la donazione di sangue 0 rh negativo. Le tre sacche sono quindi arrivate, con nostro sollievo, ma dalla provincia di Ragusa”.

“Spero che la vicenda di mia madre e della nostra famiglia convinca tutti a donare, un piccolo gesto che non costa nulla a tutti ma aiuta molti”, conclude la donna.