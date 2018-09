Messina, audizioni e premi nella Compagnia dei Balocchi

La Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri si appresta a mettere in scena musical a debutto e in riallestimento. Come sempre, in scena ci saranno allievi e performer esperti. E domani, venerdì 21 settembre, nella sede di viale della Libertà 1, a Messina, alle ore 10 si terranno le audizioni per gli aspiranti Balocchi. Ma non è tutto. La Stagione 2017/2018 si conclude con l’assegnazione dei premi messi a disposizione dalla Luna Obliqua Teatro, alla quale fa capo l’ensemble artistico. La borsa di studio “Un anno con i Balocchi” è stata assegnata a Martina Nicosia, la studentessa dell’istituto Jaci di Messina che si è particolarmente distinta nel laboratorio teatrale dell’istituto scolastico e avrà così l’opportunità di affinare gratuitamente il proprio talento nella Scuola di musical di Sasà Neri. Francesco Gerbino (21 anni, con i Balocchi dal 2016) e Simone Siclari (22 anni, dal 2015 con i Balocchi e dal 2016 con EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri) vincono invece viaggio, soggiorno e biglietti per musical a Londra nella prossima primavera, quando sia le attività della Compagnia sia gli impegni di studio dei due performer consentiranno un breve stacco. Tutti i premiati sono stati votati non solo dall’equipe della Luna Obliqua ma anche dai loro “colleghi” Balocchi. E per la nuova stagione, in premio per i due Balocchi più meritevoli ci sarà il viaggio-soggiorno a Disneyland Paris.