Messina. Cariche al corteo anarchico del Carnevale no ponte VIDEO

Momenti di tensione durante l'iniziativa degli antagonisti

MESSINA – Momenti di tensioni sul Boccetta durante il corteo anarchico del Carnevale no ponte. C’è stata qualche carica da parte delle forze dell’ordine dopo le provocazioni di una frangia antagonista.

Una manifestazione, va ricordato, che nulla ha in comune con lo spirito dei comitati no ponte e con l’opposizione democratica alla grande opera che in questi anni è stata portata avanti. E che, in quest’occasione, sarà stata strumentalizzata da una minoranza che non si è limitata a esporre carri allegorici e cartelloni. Da qui i momenti di tensione con carabinieri e polizia, con insulti e muri imbrattati.