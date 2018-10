Messina-Castrovillari, parte nel pomeriggio la prevendita dei tagliandi d’ingresso

Avrà inizio alle 17 di oggi pomeriggio la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Messina-Castrovillari in programma allo stadio “Franco Scoglio” domenica 28 ottobre alle ore 14.30. I biglietti saranno disponibili nei seguenti punti vendita autorizzati:



• Bar delle Rose, piazza Castronovo;

• Bar Maracanà, viale San Martino 403, tel. 090/2932010;

• Ricevitoria Bossa, via Tommaso Cannizzaro 132, tel. 090/669206;

• Bar dello Sport, Via Santa Cecilia, 84;

• Agenzia Il Botteghino, viale della Libertà 391, tel.090/343818;

• Sisal Matchpoint, strada statale 114 Km 4200, Contesse (accanto McDonald).



I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica, dalle 13 alle 15, presso la biglietteria del PalaRescifina. Per venire incontro alle esigenze dei tifosi e su richiesta della società, la Questura ha autorizzato lo spostamento delle transenne per il blocco delle auto dall’ingresso del PalaRescifina alla Curva Sud così da consentire agli spettatori di utilizzare il parcheggio giallo.



I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il punto vendita autorizzato @postoriservato.it di Castrovillari (CS):

Bar Tabacchi Miglio, Via XX Settembre - 87012 Castrovillari (CS).



Prezzi



Curva Sud € 10 (più prevendita)

Tribuna A € 19 (più prevendita)