Messina, dove i clan si inchinano alla mafia di Catania. Ma a Giostra...

La relazione semestrale della Dia conferma le dinamiche criminali consolidate e la pax mafiosa tra i rioni

“Nella città di Messina, ad eccezione del rione “Giostra”, risulterebbe attiva, secondo una suddivisione dei quartieri e sovraordinata ai gruppi autoctoni, una “cellula” di Cosa nostra catanese riconducibile ai Romeo-Santapaola. Nel rione Giostra, invece, risulterebbe storicamente egemone il clan Galli-Tibia, dedito all’organizzazione di corse clandestine di cavalli, al narcotraffico in collaborazione con consorterie catanesi e calabresi, alle scommesse illegali, nonché alla gestione di attività commerciali”.

Il peso dei Romeo-Santapaola

La Direzione investigativa antimafia analizza la criminalità della provincia messinese e, anche a proposito dei risultati delle indagini emersi nei primi sei mesi del 2023, conferma che i clan catanesi “pesano”, in città, più dei gruppi criminali stessi. E’ stata l’operazione Beta, scattata nel 2017, a svelare gli interessi dei parenti messinesi dei Santapaola, i Romeo appunto, in diversi settori dei business. Per gli investigatori, la loro predominanza negli equilibri mafiosi non si estende soltanto alla tradizionale “area geografica” di prevalenza, ovvero Messina Centro, ma si estende su tutto il territorio cittadino, dove i gruppi criminali gestiscono autonomamente alcuni precisi business ma non hanno lo stesso “rango” e gli interessi dei catanesi prevalgono.

Il nuovo clan di Giostra guidato da Luigi Galli

Dal punto di vista della caratura mafiosa, invece, Giostra sarebbe autonoma. Qui lo storico clan Galli – Tibia continuerebbe ad operare “in collaborazione” con la mafia catanese e la ‘ndrangheta. Proprio qualche giorno fa la Corte di Cassazione ha confermato l’esistenza del clan di Luigi Tibia a Giostra, raccontato dal processo Totem, con un provvedimento che cristalizza la responsabilità negli affari criminali ma chiede ai giudici messinesi di “ricalcolare” le condanne.

La pax mafiosa

La Dia conferma poi la spartizione dei quartieri cittadini e la pax mafiosa ancora duratura: “Dagli esiti dell’operazione “Provinciale” del 2021 emergono forme di collaborazione tra tre distinti gruppi criminali per la spartizione dei proventi derivanti dalle tipiche attività illecite. Al clan Lo Duca, invero, sarebbe stata affiancata l’operatività di una consorteria attiva nel rione “Maregrosso” e di un’altra operante nella zona denominata “Fondo Pugliatti”. Nel quartiere “Camaro-Bisconte” ridimensionata risulterebbe l’operatività del clan Ventura-Ferrante, così come il clan “Mangialupi”,rappresentato dalle ormai storiche famiglie e anch’esso indebolito da pregresse indagini, continuerebbe ad esercitare il controllo criminale dell’omonimo rione.

La “Montagna fantasma” di rifiuti



Nelle vicinanze del centro cittadino, nel rione “Gravitelli”, opererebbe il clan Mancuso, come emerso dalle risultanze dell’operazione “Montagna Fantasma”. In tale contesto territoriale, il 28 marzo 2023, la Dia di Messina ha arrestato un membro della famiglia, già sottoposto a misura cautelare nell’inchiesta sul traffico di rifiuti all’ombra della montagna “sventrata” per far posto alla discarica.

Il traffico di droga con la Calabria

A sud del capoluogo e nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse si conferma l’operatività del clan Spartà,

capace di mantenere stabili contatti con sodalizi calabresi finalizzati all’approvvigionamento di stupefacenti da destinare alle locali piazze di spaccio, come emerge dagli esiti dell’inchiesta conclusa lo scorso luglio 2022 dai Carabinieri di Messina e battezzata Broken, che ha evidenziato un fiorente traffico di droga sulla rotta Calabria-Sicilia. Il processo in appello si è concluso a marzo scorso.

A conferma della tendenza del clan a interagire con le confinanti cosche calabresi nello specifico settore, nel periodo in esame intervengono gli esiti dell’operazione “Chanel” della Polizia, sfociata nel blitz del 2 marzo 2023. Gli ingenti quantitativi di droga venivano smerciati nelle piazze di spaccio cittadine.