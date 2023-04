Messina, ecco la Msc World Europa: un colosso con a bordo quasi 7mila turisti - Tempostretto

"Messina ha un ruolo crescente e centrale", ha dichiarato il country manager Leonardo Massa. Il sindaco Basile: "La sfida? Farli innamorare e tornare"

MESSINA – Quasi 7 mila turisti, alta 70 metri, lunga oltre 300 e soprattutto la più ecologica al mondo. La gigantesca nave da crociera Msc World Europa sbarca per la prima volta a Messina e lo rifarà per mesi, fino a fine ottobre, ogni martedì. Uno spettacolo eccezionale che ha portato in totale quasi 9 mila persone in riva allo Stretto, tra croceristi e staff, per quella che si preannuncia come la stagione dei record per il turismo legato alla crociere a Messina.

Massa: “Messina ha ruolo centrale”

A spiegare cosa sarà la stagione della Msc World Europa è il country manager Leonardo Massa, presente alla cerimonia di presentazione: “Programmiamo 38 scali qui a Messina e parliamo di 180 mila ospiti in totale. Un risultato importante grazie alla collaborazione di tutte le autorità, dal sindaco alla città metropolitana. World Europa è la nave più ecosostenibile al mondo, guarda ai prossimi 20-30 anni con la sua tecnologia. Ora Messina ha un ruolo crescente, è centrale da anni e notiamo dai nostri ospiti un interesse sempre crescente verso la città. Cosa deve offrire Messina? Credo che le crociere siano una grande opportunità di sviluppo per l’indotto, con centinaia di migliaia di ospiti che possono assaggiare la città e trovare le motivazioni per tornarci e restare più a lungo. La nave oggi ha oltre 6 mila ospiti a bordo: ogni settimana fino a fine ottobre continuerà ad approdare qui per scoprire la città”.

Mega: “Riqualificheremo ex Fiera, zona falcata e waterfront”

Il presidente dell’Autorità di sistema dello Stretto, Mario Mega, al suo fianco, ha espresso orgoglio per la crescita della città: “Uno degli interventi che avevamo chiesto di finanziare nell’ambito dei programmi che costituiscono gli interventi del Pnrr. Abbiamo già avviato la gara, si è completata e sarà consegnata nei prossimi giorni. Saranno elettrificati gli impianti dei porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria: siamo pronti per poter, entro il 2025-2026, mettere a disposizione le nostre banchine per consentire alle navi di spegnere i motori e passare all’alimentazione elettrica da terra. I turisti arrivano e devono trovare una città accogliente. Già un primo intervento lo abbiamo visto oggi, quella porta principale che è l’accoglienza di fronte Palazzo Zanca. E intanto riqualificheremo l’ex Fiera, il waterfront e infine l’area della zona falcata”.

Basile: “La nostra sfida farli innamorare di Messina”

E infine il sindaco Federico Basile: “Stiamo lavorando da diversi anni, partire da zero non è mai facile. Il nostro impegno è partito nel 2019 e oggi Largo Minutoli è uno degli esempi da mostrare. Con Msc c’è una grande interlocuzione e ci rivedremo a metà maggio. Vogliamo far conoscere le bellezze culturali, architettoniche e culinarie di Messina, ma vogliamo far girare i turisti anche nella parte commerciale della città. Arriveranno oltre 260 navi e io non credo che il turista arriva e scappa: la nostra sfida è farli restare qui, o farli innamorare e farli tornare. La nostra sfida è questa, al di là del semplice aspetto economico. Dobbiamo far capire che Messina non è soltanto una città di passaggio, ma una città che ha tantissimo da offrire”.

Articoli correlati