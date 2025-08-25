Messina. Ecco tutti gli interventi in corso e in programma nei cimiteri

Appalti in corso per l'ampliamento, la messa in sicurezza e il restauro

I cimiteri di Messina sono gestiti attraverso appalti di servizio e di lavori. Sono in corso di esecuzione appalti di gestione dei servizi di polizia mortuaria, cremazione, videosorveglianza, gestione del verde in affidamento interno a Messina Servizi, manutenzione degli impianti idrici in affidamento interno ad Amam.

Sono in corso di esecuzione appalti per gli ampliamenti e la manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza del Gran Camposanto e dei cimiteri sub-urbani.

Il Servizio Cimiteri ha avviato un vasto programma di interventi destinato al miglioramento, ampliamento e riqualificazione delle infrastrutture cimiteriali presenti sul territorio. Questi interventi includono la realizzazione di nuovi loculi, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, il restauro di edifici di pregio storico artistico, la bonifica dei campi di inumazione e il miglioramento dei servizi connessi alla gestione dei cimiteri comunali.

Elenco Dettagliato degli Appalti

L’assessore Massimo Minutoli ha redatto l’elenco dettagliato degli appalti di lavori e servizi in corso con l’indicazione dello stato di avanzamento:

Progettazione Esecutiva di un Nuovo Palazzo Funerario

Progettazione esecutiva di un nuovo Palazzo Funerario con tipologia di cellari a più livelli in zona G per 3.640 posti-salma oltre 1.397 in variante per un totale di 5.037 posti-salma. Affidamento in Concessione Importo complessivo dell’intervento: € 6.941.422

Sono stati consegnati anticipatamente 490 loculi, già sottoposti a collaudo statico. Attualmente, i lavori risultano sospesi, in attesa del finanziamento richiesto dall’impresa esecutrice, che ha vincolato la ripresa delle attività alla concessione del fido bancario. A fronte del prolungato fermo, il 17/02/2025 è stata avviata la procedura di risoluzione contrattuale. Successivamente, il 04/03/25, la Direzione Lavori e il rup hanno effettuato un sopralluogo di accertamento e redatto un verbale, nel quale, tra le varie contestazioni, è stato intimato all’impresa di riattivare il cantiere e riprendere i lavori entro e non oltre 10 giorni. In merito alle richieste di proroga, la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della terza proroga, respingendo tuttavia la quarta. L’ultimazione dei lavori, secondo il cronoprogramma in vigore, avrebbe dovuto avvenire entro il 24 agosto 2025. Qualora venga confermato il mancato avvio dei lavori, il rup procederà con la formulazione della proposta di risoluzione contrattuale, da sottoporre ai successivi provvedimenti di competenza.

Ampliamento del Cimitero di Faro Superiore

Ampliamento del Cimitero di Faro Superiore con una previsione di circa 3.900 posti salma – Progetto di Finanza. Importo complessivo dell’intervento: € 7.700.000 Nel mese di febbraio 2025 è stato formalmente sottoscritto il contratto di concessione. La progettazione esecutiva è in corso e si prevede a breve la consegna.

Ampliamento del Cimitero di Castanea

Ampliamento del Cimitero di Castanea – Stralcio con una previsione di circa 1.034 posti salma. Importo complessivo dell’intervento: € 4.054.902 Le procedure di esproprio ai sensi del Testo Unico D.p.r. n. 327/2001 sono state avviate e risultano in fase di ultimazione. Il progetto esecutivo è stato verificato e validato. Contestualmente, sono stati predisposti ed ultimati il bando e il disciplinare di gara. È stata richiesta, inoltre, una somma integrativa di € 1.500.000 da inserire in bilancio 2026, al fine di consentire di procedere con l’appalto dell’opera.

Ampliamento del Cimitero di S. Paolo Briga

Ampliamento del Cimitero di S. Paolo Briga con una previsione di circa 2800 posti salma – Progetto di Finanza con promotore. Importo complessivo dell’intervento: € 6.941.422 È stata presentata una proposta di finanza di progetto. Il rup ha evidenziato la necessità di un confronto tra l’Amministrazione e il Promotore riguardo la nuova viabilità di accesso, elemento propedeutico all’avvio dell’iter progettuale, in considerazione della natura di partenariato pubblico-privato dell’intervento.

Variante al Piano Regolatore Particolareggiato del Gran Camposanto

Variante al Piano Regolatore Particolareggiato del Gran Camposanto – Zona I “giardinetti” con una previsione di circa 1.536 posti salma. Progetto di Finanza con promotore. Importo complessivo dell’intervento: € 3.433.360 È stata espletata ed aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori, per cui si procederà a breve alla sottoscrizione del contratto e all’avvio degli stessi.

Investimento per il Servizio Necroscopico Cimiteriale

Investimento per il servizio necroscopico cimiteriale finalizzato alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale di Torre Faro – Granatari – 372 posti salma. Importo complessivo dell’intervento: € 1.677.036 È stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria il 7 marzo 2025. Il 5 giugno è stata consegnata l’area di cantiere all’impresa esecutrice per l’avvio dei lavori, la cui conclusione è prevista per il 5 giugno 2027, salvo eventuali proroghe.

Interventi di Riqualificazione Accessi e Rimozione Barriere Architettoniche

Interventi di riqualificazione accessi e rimozione barriere architettoniche nei cimiteri suburbani di Messina. Importo complessivo dell’intervento: € 950.000 Il contratto con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato il 30 dicembre 2024. I lavori sono in corso di esecuzione. L’ultimazione dei lavori è prevista per il 13 febbraio 2026, salvo eventuali proroghe.

Interventi di Ripristino Decoro e Sicurezza nei Cimiteri Suburbani

Interventi di ripristino decoro e sicurezza nei cimiteri suburbani del Comune di Messina. Importo dei lavori: € 1.033.333 Sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza il 2 dicembre 2022. Il 29 gennaio 2024 è stato formalmente sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria. I lavori sono in corso di esecuzione. Il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era previsto per il 21 marzo 2025. È stata concessa una proroga dei lavori di 180 giorni per la loro ultimazione, attualmente prevista per settembre 2025.

Interventi di Ripristino Decoro e Sicurezza nel Gran Camposanto

Interventi di ripristino decoro e sicurezza nel Gran Camposanto di Messina. Importo dei lavori: € 871.397 Il contratto con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato il 27 dicembre 2024. I lavori sono in corso di esecuzione. L’ultimazione dei lavori è prevista per il 6 gennaio 2026, salvo eventuali proroghe.

Intervento di Bonifica del Campo di Inumazione “Z”

Intervento di bonifica del campo di inumazione “Z” sito nel Gran Camposanto. Importo complessivo dell’intervento: € 85.000 I lavori sono stati ultimati il 9 aprile 2025. È stato possibile, a campo bonificato, provvedere all’inumazione di 75 salme giacenti in deposito.

Interventi di Completamento Bonifica Campo di Inumazione “Z”

Interventi di completamento bonifica campo di inumazione “Z” sito nel Gran Camposanto. Importo complessivo dell’intervento: € 186.340 I lavori sono in corso di esecuzione. La consegna dei lavori era prevista per luglio 2025, salvo eventuali proroghe. È stata ottenuta la consegna parziale e anticipata di una porzione del campo di inumazione per consentire l’inumazione urgente delle salme giacenti in deposito.

Manutenzione Impianti Tecnologici (Gran Camposanto)

Manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva degli impianti tecnologici del Gran Camposanto. Importo dei lavori: € 454.966 I lavori sono in corso di esecuzione. L’ultimazione dei lavori era prevista per giugno 2025, salvo eventuali proroghe.

Manutenzione Impianti Tecnologici (Cimiteri Suburbani)

Manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva degli impianti tecnologici del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani di Messina. Importo complessivo dell’intervento: € 814.000 È stato redatto il progetto esecutivo ed è attualmente in fase di verifica ai fini della sua validazione.

Interventi di Pronto Intervento

Interventi di pronto intervento nei cimiteri comunali del comune di Messina. Importo complessivo dell’intervento: € 500.000 Il progetto esecutivo è stato verificato e validato. Sono stati predisposti gli atti per procedere con l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando.

Restauro e Messa in Sicurezza del Muro Cellario “Y”

Restauro e messa in sicurezza del muro cellario “Y” e rifacimento della pista di accesso. Importo complessivo dell’intervento: € 182.718 Il progetto esecutivo è stato verificato e validato con D.d. n. 11407 del 18 dicembre 2024.

Lavori di Demolizione e Ricostruzione Nuovi Cellari e Ossari

Lavori di demolizione e ricostruzione nuovi cellari e ossari nel cimitero suburbano di Cumia. Importo complessivo dell’intervento: € 800.000 Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.c. n. 311 del 29/04/2025. Iniziata la procedura per l’affidamento del servizio per lo studio geologico preliminare alla progettazione.

Restauro e Riqualificazione del Famedio

Restauro, riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione del Famedio, all’interno del Gran Camposanto di Messina – Pr Fesr 2021-2027 Aree Urbane Funzionali. Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.c. n. 272 del 15/04/2025.

Restauro e Riqualificazione del Loggiato o Galleria dei Portici

Restauro, riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione del Loggiato o Galleria dei Portici all’interno del Gran Camposanto di Messina – Pr Fesr 2021-2027 Aree Urbane Funzionali. Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.c. n. 270 del 15/04/2025.

Restauro e Riqualificazione della Cenobio o Conventino

Restauro, riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione della Cenobio o Conventino, all’interno del Gran Camposanto di Messina – Pr Fesr 2021-2027 Aree Urbane Funzionali. Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.c. n. 271 del 15/04/2025.

Restauro e Riqualificazione della Galleria Ipogea

Restauro, riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione della Galleria Ipogea, all’interno del Gran Camposanto di Messina – Pr Fesr 2021-2027 Aree Urbane Funzionali. Documento di indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.c. n. 269 del 15/04/2025.

Servizio di Polizia Mortuaria

Servizio di Polizia Mortuaria nei 17 cimiteri comunali. Importo a base d’asta: € 4.332.416 Proposta di aggiudicazione in attesa di definizione – Procedura aperta – ex art. 71 del D.lgs n. 36/2023 dell’appalto del servizio per la gestione dei servizi cimiteriali di Polizia Mortuaria nei 17 cimiteri comunali per la durata di 36 mesi. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 – Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali di Polizia Mortuaria nei 17 cimiteri comunali per la durata di 28 mesi e 11 giorni.

Servizio di Gestione dell’Ara Crematoria

Servizio di gestione totale dell’Ara Crematoria nel Gran Camposanto di Messina con conduzione dell’impianto di Cremazione per le annualità 2023-2027. Importo a base d’asta: € 2.238.334 Servizio aggiudicato con D.d. n. 9993/2022 in favore della Altair Funerals s.r.l. e attualmente in corso.

Servizio di Luce Votiva

Servizio di luce votiva nei cimiteri di Santo Stefano Briga, Pezzolo e Mili San Marco. Importo a base d’asta: € 295.572 Servizio aggiudicato con D.d. n. 8012/2019 in favore della Magif Servizi s.r.l. e attualmente in corso.