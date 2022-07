Messina. Nel segno di San Giacomo, eventi fino al 31 luglio - Tempostretto

Celebrazioni ed eventi nella chiesa di S. Giacomo Maggiore. Il messaggio del parroco, monsignor Mario Di Pietro

MESSINA – “Gettiamo le reti e impariamo ad apprezzare il nuovo, il diverso, l’inedito come risorse che impreziosiscono il cammino”. Monsignor Mario Di Pietro evidenzia il senso delle celebrazioni in onore di San Giacomo apostolo, venerato nell’omonima chiesa parrocchiale di via Gino Buganza. Un programma intenso che culminerà il 25 luglio, giorno della Solennità, con la Celebrazione aucaristica delle 19. Questa sera alle 20.30, nei locali della parrocchia, è prevista la proiezione delle foto su “Il quartiere americano, com’era e com’è”.

Il programma delle iniziative per San Giacomo

Traslazione del simulacro di S. Giacomo Apostolo dall’altare dedicato al Santo ed esposizione nella navata centrale (dalla pagina Fb della parrocchia)

In programma, nel periodo delle celebrazioni, vi è anche la raccolta straordinaria di generi alimentari a cura della Caritas parrocchiale: domenica 24 e domenica 31 luglio, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 18 alle 20.

Martedì 26 luglio, alle 19.30, ci sarà la presentazione del libro di don Ernesto Piraino dal titolo “Dalla divisa alla tonaca”. E ancora: il torneo di biliardino (26 luglio, alle 20), la quarta edizione delle mini olimpiadi (27 luglio, alle 19.30), “Il cammino di San Giacomo in Sicilia” (28 luglio, alle 20, “Devozione, curiosità, tradizioni” con l’animazione canora di “Sicilia e dintorni”), la seconda edizione della caccia al tesoro (29 luglio, alle 19.30), l’iniziativa “Cantante per caso: una serata in allegria” (30 luglio, alle 20).

Da non dimenticare la pesca di beneficenza fino al 30 luglio, ore 18-19 e 19.30-20.30. Il gran finale domenica 31 luglio, alle 20, con premiazione e serata conclusiva.

Il messaggio del parroco e il programma completo: