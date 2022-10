Messina. Giornata mondiale della vista, visite gratuite nell'ambulatorio dell'Uici - Tempostretto

Prenotazione telefonica obbligatoria, ecco il numero da comporre

La Iapb Italia onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), in collaborazione con le sezioni territoriali della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza la Giornata mondiale della vista, che si terrà giovedì 13 ottobre.

La Iapb e l’Uici ritengono che “per allargare l’accesso alle cure oculistiche sia necessario impiegare risorse e attivare servizi di informazione e prevenzione, adottando strategie per garantire diagnosi tempestive e attività riabilitative nel percorso di cura”.

Sono oltre tre milioni gli italiani che rischiano patologie visive gravi. Anche per la Giornata Mondiale della Vista 2022, l’ambulatorio oculistico della Unione Italiana Ciechi di Messina, in via Santa Cecilia 98, aprirà le porte per consentire ai messinesi che si prenoteranno telefonando al numero 090 2938637, di essere sottoposti a screening oculistici gratuiti. Ancora, grazie alla collaborazione dei giovani volontari del servizio civile universale, per l’intera giornata, verranno distribuiti opuscoli informativi che forniranno consigli utili per prevenire le patologie oculari.

L’Unione Italiana Ciechi di Messina organizza un incontro divulgativo con la propria equipe medica, per dare risposte ai dubbi ed alle perplessità in ordine alle accortezze da avere per prevenire patologie invalidanti.