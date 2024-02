Messina. “Grazie alla Clinica San Camillo, hanno scoperto la mia sindrome rara”

Un cittadino segnala un caso di buona sanità

MESSINA – “Da anni soffrivo di dolore pelvico e di perdita di sangue nelle urine ma nessuno aveva capito il motivo. Sono stato ricoverato alla Clinica San Camillo per un altro motivo ma l’équipe del reparto di Medicina Generale mi ha diagnosticato una sindrome rarissima”.

Così un cittadino messinese, Gaetano Cambria, vuole ringraziare “tutto il personale della clinica, che mi ha accompagnato nel percorso di guarigione”.

In particolare “la dottoressa Veronica Nassisi, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza in ambito ecografico, è riuscita a scoprire il mio problema in tempi rapidi e si è interessata per trovare il chirurgo che potrebbe operarmi”.

Un caso di buona sanità al reparto diretto dalla primaria Milena Zema. “Un ringraziamento speciale perché sono stati sempre attenti”.