Messina. I consiglieri di Basile alla Lega: “4 di voi fulminati sulla via di Damasco”

I fedelissimi del sindaco replicano ai consiglieri della Lega, difendendo l'operato delle partecipate

MESSINA – “Restiamo esterrefatti per quanto hanno dichiarato i cinque consiglieri della Lega, di cui quattro eletti con Basile e poi fulminati (sarebbe folgorati ma chissà che cosa avrebbe detto Freud di questo piccolo lapsus, n.d.r.) sulla via di Damasco dalla Lega. Tutti sanno che il passaggio alla Lega non è stato fatto per il bene della città ma solo per ottenere qualche poltrona e magari qualcuno l’ha pure ottenuta”. Rispondono così i 13 consiglieri comunali che appoggiano l’amministrazione comunale.

“Le dichiarazioni esternate dai 5 consiglieri, apprezziamo invece che il consigliere Cantello non l’abbia sottoscritto prendendone le distanze – si legge in una nota – sono solo strumentali e fanno male alla città. Ricordiamo che chi parla non ha mai amministrato neanche un condominio e dalle dichiarazioni fatte si capisce che gli manca l’abc della politica e soprattutto dell’amministrare un ente locale”.

“Entrando nel merito – proseguono i 13 consiglieri fedeli a Basile – è doveroso sottolineare i risultati importanti raggiunti nella Msc, dove molte persone hanno finalmente trovato stabilità lavorativa, garantendo una serenità senza precedenti. Questa azienda, che si occupa di assistere le persone più fragili, ha ottenuto risultati mai raggiunti prima, in netto contrasto con il periodo in cui i servizi sociali erano gestiti dalle cooperative”.

La difesa della partecipate

“Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, sotto la guida di ATM, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione positiva: da quanto tempo non si vedevano così tanti autobus in città? E da quanto non si registravano nuove assunzioni nell’azienda? Non possiamo dimenticare il passato della vecchia ATM, i cui bilanci sono rimasti non approvati dal consiglio per circa un decennio. Anche MessinaServizi Bene Comune è motivo di orgoglio. Grazie al significativo incremento della raccolta differenziata, che ha quasi raggiunto il 60%, è stato possibile ridurre la TARI del 30%. Infine, rispetto alla crisi idrica, ricordiamo che Messina è l’unica città siciliana ad aver ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro tramite il PNRR per l’efficientamento della rete idrica, dimostrando una gestione lungimirante e concreta delle risorse. È bene, dunque, ricordare ai consiglieri della Lega – concludono i 13 consiglieri comunali – che la politica non si misura con la conquista delle poltrone, ma con i risultati concreti per la comunità.