Messina, i diplomati del 1975 si sono ritrovati nei banchi del Seguenza

A cinquant'anni dal diploma la rimpatriata

MESSINA – Cinquant’anni fa si erano salutati fuori dal portone del liceo scientifico “Giuseppe Seguenza” di Messina con la maturità in tasca e un sogno nel cassetto da realizzare. Si sono rivisti dopo mezzo secolo, davanti allo stesso portone, i diplomati della classe 5 E, anno scolastico 1974-75. Un momento di grande festa per gli ex liceali che hanno risposto presente (arrivando da Milano, Modena, Roma, Cosenza) all’invito del loro compagno Nino Scimone, il quale ha organizzato la rimpatriata.

Si erano lasciati il 12 luglio 1975, data del diploma. Ora hanno rivissuto l’emozione di salire quelle scale, ripercorrere i corridoi del liceo che portavano all’aula della 5 E, sedersi nuovamente tra quei banchi lasciati una vita fa.

Nel corso della reunion, alla quale hanno partecipato venti ex studenti su venticinque, un pensiero è stato rivolto all’unico ex compagno di classe scomparso ma rappresentato dalla sorella che ha accettato l’invito nel ricordo del fratello. L’anniversario è stato celebrato con una festa a Villa Musco.