Messina. Il decentramento che non c'è: in commissione i presidenti delle Municipalità... da soli - Tempostretto

Si torna a parlare delle circoscrizioni e delle varie criticità in Aula consiliare, ma mancano gli assessori. Quello del decentramento resta un tema cruciale

MESSINA – C’erano cinque presidenti di Municipalità su sei e mancava l’amministrazione, a causa dei tanti impegni di questi giorni. Il tema decentramento torna in aula e lo fa durante la seduta del lunedì mattina della I Commissione consiliare.

Gli assenti

Avrebbe dovuto esserci l’assessore Massimiliano Minutoli, che tra le sue deleghe ha quella dei Rapporti con le municipalità e i comitati civici, ma così non è stato.

Tra i presidenti, invece, assente per motivi istituzionali quello della II Municipalità, Davide Siracusano, mentre erano presenti gli altri, in ordine dalla I alla VI: Alessandro Costa, Alessandro Cacciotto, Matteo Grasso, Raffaele Verso e Francesco Pagano. E così si è parlato ancora una volta delle criticità dei quartieri messinesi. Non sono poche e di tante di essere si è parlato svariate volte, come nel caso del viaggio nella IV Circoscrizione in cui, appena una settimana fa, Tempostretto ha mostrato alcune criticità. E il viaggio nelle altre Municipalità continuerà nelle prossime settimane.

Al di là dei singoli problemi dei rispettivi territori, i presidenti hanno evidenziato la “mancata interlocuzione con la Giunta”, almeno in questa fase. La palla passa agli assessori Minutoli e Musolino, quest’ultima chiamata in causa in qualità di assessora con delega all’Attuazione del decentramento amministrativo.

Come è suo costume, Tempostretto ascolterà a stretto giro gli assessori competenti su un tema cruciale, come spesso ha sottolineato l’amministrazione Basile, per i prossimi anni, n.d.r.

