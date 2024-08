Messina. In preghiera per suor Maria Alfonsa di Gesù bambino

Appuntamento oggi al Duomo con una celebrazione

MESSNA – “XXX Anniversario del pio transito della serva di Dio suor Maria Alfonsa di Gesù bambino, Ancella Riparatrice”. Per l’occasione stasera, alle 18.30, al Duomo di Messina si svolge una celebrazione. A organizzare il momento religioso è l’associazione “Amici di suora Alfonsa di Gesù bambino”. A presiedere Tonino B. Bono, assistente spirituale dell’associazione.

In corso il processo di beatificazione

Ecco acune notizie sulla suora fornite dalla stessa associazione: “Appartenente alla congregazione delle Ancelle Riparatrici, è deceduta in fama di santità a Messina il 23 agosto 1994. Il 21 giugno 2002 è stata avviata la fase diocesana del suo processo di beatificazione, che si è conclusa a Messina il 17 marzo 2009. Successivamente, il 29 novembre 2011, è iniziata la fase romana presso il Vaticano. Dopo la fase diocesana, durata sette anni, la fase romana del processo è in corso da tredici anni. Attualmente, siamo prossimi alla conclusione della Positio super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis. Con grande speranza, attendiamo di poter coronare con successo questo impegno, che ci permetterà di evidenziare lo spessore della santità della Serva di Dio”.

E ancora: “Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino ha incarnato pienamente il carisma della sua vocazione, lasciando un’impronta indelebile di amore per Cristo. Nonostante le prove e le sofferenze che hanno segnato il suo cammino religioso, la sua vita è stata una testimonianza viva della presenza di Cristo. Con il suo cuore colmo di sapienza e saggezza, Suor Maria Alfonsa ha accolto e guidato molte persone, offrendo loro non solo conforto, ma anche un nuovo slancio spirituale. Attraverso la sua guida, molti hanno riscoperto l’amore per il Vangelo e si sono avvicinati a Cristo, alla Vergine Maria e alla Chiesa. La sua capacità di trasmettere la passione per la fede e di ispirare un profondo desiderio di seguire i modelli di santità è stata un segno distintivo del suo carisma”.

Foto dalla pagina Fb dell’associazione.