Messina. Incendio alla Camera di Commercio, distrutti gli uffici del Consorzio di Bonifica 11

Il segretario provinciale Filbi Uil Messina, Renato Curreri, esprime profonda amarezza e preoccupazione per le gravissime conseguenze dell'incendio

Una giornata drammatica che ha colpito non soltanto uno degli edifici simbolo della città, ma anche un’importante realtà istituzionale al servizio del territorio e dell’agricoltura messinese.

Le fiamme, sviluppatesi nel pomeriggio, hanno provocato danni devastanti, interessando anche i locali del Consorzio di Bonifica, che risultano completamente distrutti.

“Si aprirà un’altra emergenza, meno visibile delle fiamme, ma altrettanto grave per le sue conseguenze: quella dei lavoratori e della continuità amministrativa del Consorzio di Bonifica 11 Messina” – dice il segretario di Filbi Uil, Renato Curreri.

“I funzionari e i dipendenti dell’Ente si ritroveranno improvvisamente senza una sede di lavoro, senza le proprie postazioni, senza gli strumenti indispensabili per svolgere le attività quotidiane. Ancora più drammatica appare la perdita del patrimonio documentale dell’amministrazione. Negli uffici erano custoditi gli archivi cartacei, i fascicoli del personale, la documentazione amministrativa e contabile, nonché gli archivi digitali conservati nelle apparecchiature informatiche presenti nei locali. La distruzione di tale patrimonio rischia di compromettere gravemente la possibilità di ricostruire le carriere lavorative del personale, verificare le posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti e garantire persino la regolare elaborazione e corresponsione degli stipendi. Proprio in questi giorni si sarebbe dovuto procedere agli adempimenti necessari per il prolungamento delle giornate lavorative degli operai avventizi, così come previsto dall’articolo 23, comma 4, della Legge Regionale n. 33 del 28 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 3 novembre 2026, che dispone, per l’anno 2026, un incremento fino a un massimo di 13 giornate lavorative annue in favore dei lavoratori aventi diritto. La stessa legge regionale, inoltre, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 23, interviene sul riconoscimento degli scatti di anzianità e sulla ricostruzione della carriera del personale già stabilizzato o in via di stabilizzazione, prevedendo specifiche risorse finanziarie. È evidente come la perdita degli archivi del personale rischi di rendere ancora più complessa proprio l’attuazione di queste importanti disposizioni legislative, conquistate dopo anni di rivendicazioni sindacali”.

Curreri si appella alla Regione “affinché venga disposto un intervento straordinario e immediato a sostegno del Consorzio di Bonifica 11 Messina. È indispensabile individuare con la massima urgenza una sede alternativa, anche attraverso la temporanea assegnazione di locali regionali o di altri enti pubblici, e mettere a disposizione attrezzature informatiche, risorse finanziarie straordinarie e personale tecnico-amministrativo di supporto. Occorre, inoltre, avviare immediatamente ogni possibile attività di recupero e ricostruzione degli archivi, verificando l’esistenza di copie di sicurezza. In particolare, si ritiene indispensabile verificare, con il supporto e previa autorizzazione dei Vigili del Fuoco, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, la possibilità di accedere ai locali danneggiati per individuare e recuperare i server e le apparecchiature informatiche presenti negli uffici. L’obiettivo è accertare, attraverso l’intervento di tecnici informatici specializzati, se sia ancora possibile recuperare, anche parzialmente, i dati digitali custoditi nei dispositivi, che rappresentano un patrimonio documentale di fondamentale importanza per la continuità amministrativa dell’Ente e per la tutela dei diritti dei lavoratori. La priorità assoluta deve essere quella di garantire il regolare pagamento degli stipendi, la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche del personale e l’immediata attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 23 della L.R. n. 33/2026. In particolare, chiediamo che il Governo regionale individui, nell’ambito delle proprie competenze, ogni soluzione amministrativa straordinaria consentita dalla legge per permettere al Consorzio di procedere tempestivamente al prolungamento delle giornate lavorative degli operai avventizi, evitando che la distruzione degli uffici e della documentazione possa vanificare un beneficio tanto atteso. Allo stesso modo, dovranno essere garantite le procedure necessarie al riconoscimento dell’anzianità di servizio e alla ricostruzione delle carriere del personale interessato, senza che la perdita materiale dei fascicoli possa tradursi in una perdita dei diritti maturati”.