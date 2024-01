Messina. Incendio all’ex hotel “Paradise”

In azione i vigili del fuoco

MESSINA – Un tempo era un albergo di fronte al mare. Ora solo una struttura abbandonata in via Consolare Pompea. Oggi, e non è la prima volta, è divampato un incendio all’ex hotel “Paradise” di Messina. Sul luogo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Spesso all’interno dell’ex albergo dormono persone senza fissa dimora e i cittadini della zona hanno a volte segnalato la presenza all’interno, giorno e notte, di persone.