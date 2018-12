Allestimenti natalizi anche in via Ettore Sacchi. Sabato alle 18 ci sarà l’inaugurazione alla presenza degli assessori comunali Dafne Musolino e Pippo Scattareggia. Un altro tassello del difficile mosaico che l’associazione Messina Incentro, presieduta da Lino Santoro Amante, ha voluto realizzare per abbellire la città in occasione delle festività natalizie.