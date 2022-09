Messina. Incidente sul via Giostra, grave anziano travolto da una moto - Tempostretto

Anche il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato in ospedale

MESSINA – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sul viale Giostra. Per causa ancora in fase di accertamento, una moto ha travolto un anziano, ferendolo gravemente. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico. Anche il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L’incidente si è verificato nella rotatoria posta nelle vicinanze delle svincolo autostradale. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi.