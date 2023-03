A Messina arriva innovativo laser tecnologia 4.0 per eliminare per sempre il problema dei peli - Tempostretto

REDAZIONALE. Il centro Natur Belle di Messina si trova in via Garibaldi 132 e in via Adolfo Celi 95

REDAZIONALE – Anche se il mese di febbraio ci ha distratto con il freddo, il momento della verità si avvicina. La bella stagione è alle porte e in pochi sono preparati. Sarà presto ora di scoprirsi. Donne e uomini che dovranno impegnarsi per essere puliti e ordinati. Il primo ed il più antico inestetismo è il pelo! Ma esistono soluzioni reali ed efficaci una volta per tutte? Il più conosciuto è il trattamento con la tecnologia Laser ormai diffuso in tutto il mondo e che sembra sia in assoluto l’unica soluzione reale ed efficace.

Il trattamento di epilazione Laser funziona?

Si tratta di tecnologie sicure ed affidabili che danno davvero ottimi risultati nel 98% dei casi. “Agiscono attraverso la fototermolisi selettiva del follicolo” e la “fotocoagulazione dell’emoglobina che apporta nutrimenti al bulbo” ci dice Valeria Pellegrino, titolare e responsabile dei prestigiosi e rinomati centri Natur Belle, noto marchio internazionale di Messina, ormai punto di riferimento per la fotodepilazione e per l’estetica in generale in città, alla quale abbiamo fatto qualche domanda per saperne di più.

-Ciao Valeria che consiglio puoi dare a chi desidera intraprendere la strada della fotodepilazione abbandonando la ceretta una volta per tutte?

Valeria : -Ciao e benvenuti. Il primo consiglio che mi sento di dare è di scegliere con attenzione il professionista che andrà a fare il trattamento. La fotodepilazione è il risultato di una perfetta sincronia tra apparecchiatura e operatore. L’attrezzatura deve essere di caratura medico-estetica di altissima qualità e l’operatore deve conoscere il protocollo e la macchina che sta utilizzando.

-Un cliente come fa a sapere se l’attrezzatura e l’operatore sono adeguati?

Valeria: –Non è facile ma nemmeno impossibile. I miei consigli sono:

Evitare trattamenti abusivi a domicilio e non. Affidatevi solo a centri specializzati del settore. Un’attrezzatura seria e professionale non è di certo di facile trasporto e quindi da usare a domicilio e inoltre occorre aver conseguito il corso specializzato sulla depilazione Laser .

Diffidare di attrezzature poco professionali presenti in altri settori, utilizzate per “arrotondare” e rivolgetevi solo ai centri specializzati e studi medici

Verificate che le attrezzature siano made in Italy o almeno in UE. Se vedete attrezzature made in china evitate in quanto, la maggior parte, non hanno le autorizzazioni della legislazione Europea. Verificate che l’operatore sia qualificato facendo domande e prestando attenzione alle risposte. Una risposta professionale e approfondita vi darà maggiore certezza di essere in buone mani.

-Quali sono i vantaggi rispetto alla ceretta?

Valeria:- I vantaggi sono molteplici: la ceretta stressa la pelle, provoca infiammazione del bulbo, ovvero la follicolite, macchia la pelle e costa di più nel tempo. Va fatta ogni 21 gg e il dispendio economico, nel lungo periodo, è estremamente più oneroso.

-C’è chi dice che l’epilazione Laser sia definitiva, ma è davvero così?

–Valeria:- Col passare degli anni, come ho detto prima, il corpo produce meno bulbi e quindi in alcune parti sarà definitiva ma definirla tale non è corretto. La fotodepilazione è un’epilazione permanente in quanto il corpo per natura genera bulbi piliferi. Il normale ciclo del pelo, strappandolo dalla radice come con la cera, è di circa 21 giorni; per produrre un bulbo il corpo ci mette mesi, anni o addirittura non lo riproduce più. Il Laser permette di eliminare tutti i bulbi presenti nella zona trattata di seduta in seduta. Il corpo ci metterà mesi o anni per rimetterli ma basterà fare delle sedute di ripasso annuali per impedirgli questo processo ed essere, quindi, “permanentemente depilati”.

-Il trattamento di epilazione Laser fa male?

-Valeria:- In termini di salute il rischio è zero. Anzi l’epilazione Laser è consigliata dai dermatologhi, con cui collaboriamo, per curare la follicolite. L’unico rischio è qualche scottatura o iper e ipopigmentazione della pelle per lo più dovuto alla negligenza a causa del mancato rispetto delle indicazioni date dall’operatrice come remineralizzare la pelle e usare una protezione a schermo totale dai raggi UV specie d’estate prima e dopo il trattamento e non esporsi al sole diretto nei giorni della seduta.

-Quali sono i vantaggi economici?

Valeria:- Se pensa che la ceretta è per sempre e va fatta ogni circa ogni venti giorni basta solo una calcolatrice per rendersene conto.

-Invece con la fotodepilazione quali sono i costi?

Valeria:- La fascia di prezzo dipende dal centro ma anche dalla zona. Si parte dai 20 € fino a 120€ .I prezzi più alti sono notoriamente al nord. Attenzione perché prezzo più alto non sempre è sinonimo di qualità. Spesso ci si ritrova in studi medici che utilizzano attrezzature obsolete e fanno pagare molto caro il servizio. Il prezzo troppo basso invece è sempre sinonimo di scarsissima qualità in quanto operatrice e attrezzatura hanno dei costi rilevanti. Le catene Internazionali come Natur Belle riescono a dare un fantastico rapporto qualità-prezzo grazie all’abbattimento dei costi dovuti a ordini quantitativamente superiori rispetto ad un centro di singola proprietà.

-Che tipo di Laser usate voi?

Valeria:- La tecnologia corre e noi stiamo al passo. Quando un’attrezzatura viene migliorata la sostituiamo. In questo momento utilizziamo il miglior Laser del settore con tecnologia 4.0 denominato Laser Extreme Duo 4.0.

-Che differenza c’è con gli altri Laser?

E’ un Laser Diodo di ultimissima generazione 100% made in Italy. Ha uno spot più grande con cui possiamo effettuare le sedute in modo più veloce ed efficace. Ha un sistema di raffreddamento evoluto con cui andiamo a rendere il trattamento assolutamente indolore. Infine ha un software 4.0 collegato da remoto con il produttore che permette all’operatrice di impostare i parametri su qualsiasi tipo di pelle e di pelo che si sottopongono al trattamento. I risultati sono eccezionali.

–Praticamente tutti dicono che il vostro sia il miglior servizio in termini di qualità e di prezzi.

-Valeria:- Noi puntiamo solo ed esclusivamente al risultato dunque portiamo il cliente a terminare il ciclo di sedute previste dal protocollo grazie al nostro abbonamento con cui, tra l’altro, diamo la garanzia del risultato per iscritto, e siamo l’unico marchio ad assumersi questa responsabilità. Utilizziamo la tariffa unica di 33€ per le zone grandi e 15€ per quelle piccole ma con gli abbonamenti il prezzo scende anche sotto le 25€ a zona. Inoltre offriamo lo sconto del 40% agli studenti universitari fino a 25 anni e siamo convenzionati con le forze armate e altre associazioni di categoria.

-Voi siete ormai un punto di riferimento in città per questo servizio e nel campo dell’estetica in generale nonostante la presenza di altri centri molto più anziani di voi, qual è il segreto del vostro successo?

-Valeria:- Se siamo o no i migliori non sta a me dirlo ma sicuramente mi fa piacere sentirlo. Nelle nostre sedi tutti i servizi offerti vengono approvati e monitorati da un’equipe medica specializzata. Le attrezzature sono di altissima qualità e di fabbricazione italiana e spagnola.

Poi c’è il lato umano; noi amiamo questo lavoro che per noi è più una missione! Non c’è niente di più bello del vedere sorridere un cliente dopo aver migliorato un aspetto fisico che spesso va ad influenzare anche la sfera emotiva. Svolgiamo il nostro lavoro col sorriso abbinato ad attrezzature e protocolli eccezionali, è tutto qui.

Va effettuato un check-up: ognuno ha il suo inestetismo. Ma non solo, è necessario tener conto di tante altre esigenze e caratteristiche. Non esiste un trattamento unico valido per tutti, bisogna fare dei trattamenti ad hoc. Terapie costruite sulla persona che sono valse al centro il Premio Top di Panorama per il miglior servizio al cliente.

-Come funziona l’iter di prenotazione?

-Valeria:- Il cliente può prenotare attraverso il classico canale della chiamata telefonica ai recapiti:

0902407423 per la sede di Messina centro in Via Giuseppe Garibaldi 132.

0902403667 per la sede di Messina Sud in Via Adolfo Celi 95.

Mentre per le prenotazioni tramite Whastsapp è 3295711153

Può anche prenotare attraverso i nostri canali social Facebook e Instagram cercando naturbellemessina, e attraverso il nostro sito web grazie al quale è possibile acquistare trattamenti e cosmetici comodamente da casa oltre che a ricevere sempre fantastiche offerte.

-Valeria grazie per il tempo che ci hai dedicato.

-Valeria:- Prego e tornate a trovarci quando volete.

“Non ci resta che ammettere che la ceretta ormai è acqua passata e che la depilazione, come ogni cosa in tempi odierni, viene effettuata con la tecnologia in modo efficace e sicuro. Facendo pur sempre attenzione ad affidarsi in mani esperte e specializzate come nei centri Natur Belle di Messina”.