Messina, insegnanti vs alunni. Niente gita alla scuola San Francesco di Paola

Nessun docente disponibile ad accompagnare le quattro classi di terza media. I genitori: "Incomprensibile"

Messina – Non sono contenti gli alunni ma non lo sono neppure i loro genitori: la gita di terza media è infatti un momento molto attesto, tradizionalmente, da tutti gli alunni che completano il ciclo scolastico inferiore. E’ la prima uscita senza genitori, le prime notti fuori casa insieme ai compagni, la prima scoperta guidata di un’altra città insieme ai ciceroni più amati, i professori, prima del “liberi tutti” verso il mondo delle superiori che li vedrà probabilmente andare avanti divisi dai compagni e da quegli insegnanti ai quali sono affezionati.

Nessun docente disponibile

Per gli alunni di terza media della scuola San Francesco di Paola quest’anno ciò non sarà possibile. Perché nessuno degli insegnanti è disponibile ad accompagnarli. I genitori sono sul piede di guerra. “Ci chiediamo perché – dicono i rappresentanti dei genitori delle quatto terze classi – è una scuola tranquilla in centro città, non sono mai stati segnalati episodi allarmanti, i ragazzi non presentano particolari problematiche”.

Consiglio d’istituto agitato?

La decisione, deliberata a giugno scorso e confermata a settembre, dovrà essere ratificata nel prossimo consiglio che prevede anche la presenza dei genitori ed è stata comunicata ufficialmente in questi giorni agli “adirati” genitori.