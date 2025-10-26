 Messina. La Messa a Santa Maria di Gesù celebrata dal cardinale Bagnasco

Messina. La Messa a Santa Maria di Gesù celebrata dal cardinale Bagnasco

domenica 26 Ottobre 2025 - 21:27

Il sindaco Basile sottolinea il valore spirituale e culturale dell'evento

Messina è stata teatro di un momento di profonda spiritualità e richiamo alle radici culturali, con la celebrazione di una Santa Messa di rilievo nella Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore. A presiedere la funzione è stato il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova e figura di spicco della Chiesa italiana ed europea, avendo ricoperto in passato l’incarico di Presidente sia della CEI che del CCEE.

L’evento, tenutosi questo pomeriggio, ha assunto un duplice significato, come sottolineato dal sindaco Federico Basile: “È stato un momento di alto valore spirituale e culturale, che in occasione della giornata nazionale del folklore ci ricorda quanto sia fondamentale riscoprire e trasmettere i valori delle nostre tradizioni”.

La presenza del cardinale Bagnasco ha conferito alla celebrazione un’eccezionale solennità. L’Arcivescovo emerito di Genova ha guidato la comunità in un momento di riflessione, rafforzando il legame tra fede e identità territoriale.

