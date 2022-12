Messina. La Rete No Ponte si ritrova in un'affollatissima assemblea - Tempostretto

In un Salone delle bandiere straripante, il movimento ha ribadito la sua opposizione alla grande opera

MESSINA – Un’occasione per ribadire la mobilitazione contro un’opera ritenuta “devastante sul piano ambientale, inutile e dannosa”. In un affollatissimo Salone delle bandiere, la Rete No Ponte ha ribadito le ragioni del “no”. Relatori l’antropologo Sergio Todesco e Domenico Gattuso, ordinario di Ingegneria dei trasporti, in un confronto moderato dalla giornalista Tiziana Barillà, l’incontro ha visto molti interventi e il clima appassionato di un tempo. Tantissimi i volti conosciuti, impegnati nelle precedenti mobilitazioni contro il Ponte sullo Stretto.

L’intervento di Elio Conti Nibali

Sottolineano gli esponenti del movimento: ” La tanto sbandierata cantierabilità immediata del ponte è solo misera propaganda. Non solo il Ponte presenta una resa in posti di lavoro molto bassa, se paragonata all’investimento, ma creerebbe un caos urbanistico insostenibile a causa dell’impatto dei cantieri. E sfregerebbe definitivamente il paesaggio dello Stretto, la più importante risorsa a nostra disposizione, oltre a non dimenticare nodi tecnici irrisolti dal punto di vista ingegneristico”.

