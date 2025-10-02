 Messina. Lavori finiti alla scuola dell'infanzia di San Filippo Superiore

Marco Ipsale

Messina. Lavori finiti alla scuola dell’infanzia di San Filippo Superiore

giovedì 02 Ottobre 2025 - 12:00

Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico e l'impiantistica, ovvero pannelli solari, condizionatori, impianti termici e sostituzione di tutti gli infissi

E’ stata consegnata questa mattina la scuola per l’infanzia “San Nicola”, nella frazione di San Filippo Superiore. Gli interventi eseguiti hanno riguardato l’adeguamento sismico e la complessiva impiantistica, ovvero pannelli solari, condizionatori, impianti termici; si è proceduto inoltre alla sostituzione di tutti gli infissi. Relativamente agli spazi esterni, sono stati fatti lavori di regimentazione idrica del piazzale.

C’erano il vicesindaco con delega all’Edilizia Scolastica, Salvatore Mondello, il rup Erio Rodilosso, i rappresentanti dell’impresa e la preside dell’istituto scolastico, Grazia Patanè.

“Il nostro lavoro costante ha restituito strutture scolastiche che possono contare su concrete verifiche di vulnerabilità sismica, solidità e migliorie. Particolare attenzione continua ad essere riservata ai plessi di periferia, che progressivamente vedono restituita dignità e funzionalità” – dice Mondello.

Il progetto è stato eseguito nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per un importo contrattuale di circa 150mila euro.

