Messina. Lunedì la festa di Santa Rita, ecco il programma - Tempostretto

Messa, benedizione delle rose e processione

Lunedì 22 maggio verranno realizzati i festeggiamenti in onore di santa Rita. Anche per quest’anno, come l’anno scorso, al fine di realizzare tutto nella massima sicurezza, si è pensato di programmare i festeggiamenti all’aperto, nel tratto di strada della Via Santa Marta, prospiciente il Santuario.

L’inizio Novena sarà sabato 13 maggio, con Messe giornaliere presso il Santuario alle ore 9 e alle ore 17:30.

Gli eventi previsti per lunedì 22 maggio sono:

Messe ore 7:00 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00

ore 12:00 – Supplica e a seguire Celebrazione Eucaristica

ore 17:30 – Benedizione delle rose e a seguire processione

La processione seguirà il seguente itinerario: Via S. Marta, Piazza Lo Sardo, Via A. Martino, Via S. M. del Selciato, Via Mamertini, Via S. Cecilia, Piazza Trombetta, Via S. Marta.

Il ricavato delle offerte per i panini, marmellate e di quanto raccolto durante la giornata, sarà devoluto alle case di accoglienza diocesane.